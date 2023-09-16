الرئيس السيسي يفتتح جامعة بني سويف الأهلية عبر "الفيديو كونفرانس"

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم جامعة بني سويف الأهلية، وذلك عبر الفيديو كونفرانس والتي أنشئت طبقًا للقرار الجمهوري رقم 419 ، بتكلفة إنشائية بلغت 3.7 مليار جنيه، وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من التعليم الجامعي في مصر، حيث إنها لا تهدف إلى الربح إنما لخدمة أبنائه الطلاب على مستوى الجمهورية وفق أحدث النظم الحديثة، وذلك حرصًا على مصلحتهم وتأهيلهم على أعلى مستوى في إطار رؤية مصر 2030.

وأعرب الدكتور منصور حسن، القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية، عن امتنانه الشديد للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه بتطوير الصعيد في مختلف المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية في ظل الاستراتيجية الوطنية التي تنتهجها الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس السيسي وقيادته الرشيدة والحكيمة في إدارة البلاد، ومؤكدًا أن محافظة بني سويف تحظى بطفرة تعليمية من خلال ضم جامعة حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية ومعاهد خاصة.

وتقع الجامعة الأهلية بأرض مجمع الكليات رقم (2)بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل وتبعد عن القاهرة مسافة 125 كم، حيث تم تخصيص مساحة حوالي ٤٠ فدانًا لكليات الجامعة الأهلية، والتي تشمل المباني والطرق الرئيسية والفرعية وبعض الملاعب الخاصة بالأنشطة الرياضية، والكافتيريات، والبرجولات الخاصة بالطلاب، وأماكن انتظار السيارات، والمساحات الخضراء، والحدائق. وتضم حاليا١٩ برنامجًا بـ 12كلية تشمل الطب البشري، الفم والأسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، العلوم، التمريض، الآداب، التجارة، الإعلام، وتم إضافة برنامج علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، حيث من المقرر أن تصل المرحلة الأولى بجامعة بني سويف الأهلية إلى 30 برنامجًا دراسيًا في مختلف التخصصات.

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