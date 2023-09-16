برلماني : قرارات الرئيس السيسي تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين

ثمن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لمحافظة بني سويف اليوم، والتي تضمنت إقرار زيادات في أجور العاملين بالدولة والمعاشات وقرارات لصالح دعم الفئات الأكثر احتياجا.

قرارات الرئيس السيسي

وقال عثمان إن قرارات الرئيس السيسي بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لكافة العاملين بالدولة، وزيادة الحد الأدنى للدخل ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%"، وبإجمالى "5" ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن، وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، فضلاً عن إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك الزراعي المصري، قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024، تؤكد انحياز الرئيس للبسطاء ودعم الفئات الأكثر احتياجا.

وأضاف عثمان، أن هذه القرارات ستساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعاني منها الدولة المصرية شأن مختلف دول العالم بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدل التضخم والتي تسببت في ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة وتعمل على مختلف الجبهات للنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم وتشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة، ورغم الأزمات والتحديات فإنها تحرص على تحسين أوضاع المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.