صبحي يلتقي نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالبحرين

على هامش فوز الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجائزة الشيخ عيسى بن على آل خليفة لرواد العمل التطوعي بمملكة البحرين، التقى رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بالشيخ خالد بن حمد آل خليفه النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ضمن برنامج زيارته لمملكة البحرين، لمناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين على المستوى الرياضي، وتبادل الخبرات والتجارب في الشأن الرياضي بما يسهم في مزيد من الارتقاء بهذا المجال في كلا البلدين.

لقاء وزير الرياضة بالشيخ خالد بن حمل آل خليفة

وجه الدكتور أشرف صبحي الشكر للشيخ خالد بن حمد آل خليفه النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، على حسن الاستقبال والضيافة بمملكة البحرين ، وعلى الاهتمام بتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين وخاصة في المجال الرياضي.

ومن جانبه، هنأ الشيخ خالد بن حمد آل خليفه، الدكتور أشرف صبحي على فوزه بالجائزة، متمنياً له مزيد من النجاح في قطاعي الشباب والرياضة.

الدكتور أشرف صبحي يفوز بجائزة سمو الشيخ عيسى بن على آل خليفة لرواد العمل التطوعي

فاز الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بجائزة سمو الشيخ عيسى بن على آل خليفة لرواد العمل التطوعي في نسختها الثالثة عشر بمملكة البحرين، والتي تم تنظيمها اليوم الخميس 14 سبتمبر، بالمنامة مملكة البحرين.

يأتي تكريم الدكتور أشرف صبحي نظراً لدوره الفعال والبارز في خدمة المجتمع والعمل التطوعي والإنساني، وغرس قيم التطوع لدى النشء والشباب، وتعزيزاً لدورهم في الحياة الاجتماعية والعمل الانمائي، وتعزيز قيم العطاء.

بعد الإعلان عن فوزه بالجائزة، أعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته وامتنانه لتكريمه بهذه الجائزة المرموقة. قائلاً: "أنا سعيد جداً لتلقي هذه الجائزة التقديرية التي تأتي من مملكة البحرين الشقيقة، إنها تعكس التقدير والاعتراف بالجهود التطوعية التي نقوم بها لخدمة الشباب والمجتمع بشكل عام."

وأشار رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب إلى أهمية العمل التطوعي في تعزيز التضامن الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة، معرباً عن مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب علي تعزيز ثقافة العمل التطوعي ودعم المبادرات التطوعية للشباب، داخل أنحاء الوطن العربي، من خلال التعاون مع كافة المنظمات التي تهتم بتعزيز ثقافة العمل التطوعي.

وقدم وزير الشباب والرياضة الشكر لدولة البحرين الشقيقية حكومة وشعباً علي التعاون المثمر والبناء مع شقيقتها مصر، والعمل الثنائي المشترك في كافة القضايا التي تشغل الوطن العربي، ومواجهة كافة التحديات التي تواجهها شعوبنا العربية.

وركزت الجائزة في نسختها الحالية على تكريم أبرز الشخصيات من رواد العمل التطوعي على مستوى العالم العربي، وذلك تقديراً لما يقدمونه من تضحيات كبيرة لخدمة مجتمعاتهم، واعترافاً بدورهم الإنساني النبيل، ويأتي اختيار الشخصيات وفق آلية ومعايير موضوعية حرصت عليها اللجنة المنظمة.