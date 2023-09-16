الاتفاق يفوز على أبها بثلاثية في الدوري السعودي

حقق الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتفاق الفوز على نادي أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ضمن مواجهات الجولة السادسة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

الاتفاق يحقق الانتصار الثاني على التوالي

افتتح النجم الفرنسي موسي ديمبلي التهديف لنادي الاتفاق في الدقيقة 58 من عمر اللقاء، وأضاف اللاعب السويدي روبين كوايسون الهدف الثاني للفرسان في الدقيقة 75 من عمر اللقاء، وتمكن اللاعب حامد الغامدي من إضافة الهدف الثالث لفارس الدهناء في الدقيقة 82 من عمر المواجهة بين الفريقين، وسجل اللاعب تاري توكو إيكامبي الهدف الوحيد لزعيم الجنوب في الدقيقة 98 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة يكون نادي الاتفاق قد حقق الانتصار الرابع في الموسم الحالي بعدما تعادل في لقاء وخسر في أخر، ليصل إلى 13 نقطة في المركز الرابع من ترتيب دوري روشن السعودي.

على الجانب الأخر يكون فريق أبها قد تلقى الهزيمة الرابعة بعدما فاز في مواجهتين، ويتوقف رصيده عند 6 نقاط في المركز العاشر من الترتيب.

مباريات الاتفاق وأبها المقبلة

مباراة الاتفاق المقبلة ستكون أمام فريق الطائي يوم الخميس المقبل، على ملعب الأمير محمد بن فهد الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بينما ستكون المواجهة المقبلة لنادي أبها حينما يحل ضيفًا على فريق الوحدة يوم الجمعة في ختام مباريات الجولة عند الساعة التاسعة مساءً.