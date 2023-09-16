أبرز المعلومات عن قرية سدس الأمراء.. زارها السيسي اليوم

في إطار اهتمام القيادة السياسية بتنمية محافظات الصعيد، وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، قرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف، وذلك لافتتاح عدد من مشروعات "حياة كريمة" بالمحافظة.

حيث تحظى محافظات الصعيد بأولوية كبيرة في الاستفادة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك بنصيب كبير فيما يخص عدد المراكز الإدارية والقرى المستفيدة من تلك المبادرة القومية.

وترصد “بوابة الوفد” في سياق السطور التالية أبرز المعلومات عن قرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف:

قرية سدس الأمراء هي إحدى القرى التابعة لمركز ببا في محافظة بني سويف في جمهورية مصر العربية، وحسب إحصاءات سنة 2006، بلغ إجمالي السكان في سدس الأمراء 15916 نسمة، منهم 8205 رجال و7711 امرأة.

تعود تسميتها إلى عام 93 هجرية، عقب فتح عمرو بن العاص مصر وطرد الرومان منها بعد احتلال دام ألف عام.

تعود أصول القصة إلى قيام عمرو بن العاص بالدفع بـ6 ألوية يقودها أمراء بينهم "أحمد بن شديد بن سمى الغطفاني"، الذى ينتمى إلى عائلة أخواله لمطاردة الرومان في صعيد مصر، فعسكر الجيش الإسلامي بقرية سدس، وأطلق الأمير أحمد ابن شديد شائعة بأنه ليس لديه سوى لواء واحد بقيادته فنجحت الخدعة الاستراتيجية ووصلت المعلومة الحربية عن طريق الجواسيس إلى جيش الرومان.

سبب تسمية قرية سدس الأمراء بهذا الاسم:

نجحت الخدعة الاستراتيجية وهاجم الرومان جيش المسلمين وفوجئوا بوجود الأمراء الستة بألويتهم ودارت معركة حامية الوطيس بقرية "سدس"، فى الرابع عشر من شعبان عام 93 هجريًا، وهزم الرومان وولوا الأدبار، وتبعهم خمسة أمراء بألويتهم لمطاردتهم فى الصعيد، تاركين الأمير أحمد بن شبيب بلوائه حماية للمنطقة التى أطلق عليها "٦/١ الأمراء " أى واحد من ستة أمراء حاربوا الرومان وهزموهم، وعاش الأمير لسنوات بالقرية بنى خلالها مسجدًا يحمل اسمه وعند رحيله دفن بجوار المسجد وبنى على قبره ضريحًا يزوره المريدون وتقيم الطرق الصوفية احتفالًا سنويًا له.

تشتهر القرية بوجود 8 أضرحة لأولياء الله الصالحين، يمثلون عصورًا قديمة وحديثة وهم في العصر القديم: (الشيخ الضبوصي، والأربعيني، والحداد، موسى، سليم، بركات)، بالإضافة إلى أحمد مرزوق، ومحمد الفاتح اللذان يمثلان العصر الحديث، وذلك فضلًا عن 3 آبار أثرية قديمة وهي (أبازيد - الأربعيني – مبارك).

مجمع سدس الأمراء الخدمي:

شهدت قرية سدس الأمراء الانتهاء من تنفيذ مجمع الخدمات الحكومية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تضم مركزى ببا وناصر.

شهد المجمع الإنتهاء من أعمال التجهيز والفرش والتأثيث بالمجمع المقام على مساحة 560 مترًا.

يتكون من 3 طوابق دور أرضى وأول وثاني علوى ويشمل مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين مكتب بريد وحدة للتضامن وحدة محلية مكتب تموين شهر عقاري ضمن 12 مجمعًا خدميًا يتم إنشاؤها لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة ومميكنة داخل المبنى لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين بدائرة المجلس القروي وتوابعه.