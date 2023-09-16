السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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شاهد .. ما فعله الرئيس السيسي مع طفلة تبكي عند رؤيته لأول مرة

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

 قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالنداء على طفلة كانت تبكي عند رؤيتها للرئيس عبدالفتاح السيسي، لأول مرة.

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أهالى قرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف يحتشدون لاستقبال الرئيس السيسى .. صور

 ووجه "السيسي" خلال زيارته لمحافظة بني سويف، حديثه، قائلًا: "ليه بتعيطي كدا" لترد عليه قائلة بعيط علشان شفتك وفرحانة.

 ويتابع الرئيس قائلًا: "اللى فرحان يعيط كدا بلاش تعيطي" وقام بتقبيلها من رأسها في لفتة إنسانية.

 أهالي قرية سدس الأمراء:

 وكان أهالي قرية سدس الأمراء احتشدوا لاستقبال الرئيس السيسي، وذلك خلال زيارته لافتتاح العديد من المشروعات القومية في المحافظة وبعض المشاريع الصحية في القرية ضمن مبادرة حياة كريمة.

 محافظة بني سويف:

 ومن المشروعات التي يفتتحها الرئيس في محافظة بني سويف، مشروع إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، وإنشاء مركز طب الأسرة، ووحدة الإسعاف بقرية سدس “إنشاء جديد”، الذي ينفذه جهاز التعمير، ضمن حزمة من المشروعات يجرى تنفيذها في القطاع الصحي لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة ببا، علاوة على تفقد نقطة شرطة سدس.

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