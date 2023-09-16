شاهد .. ما فعله الرئيس السيسي مع طفلة تبكي عند رؤيته لأول مرة

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالنداء على طفلة كانت تبكي عند رؤيتها للرئيس عبدالفتاح السيسي، لأول مرة.

ووجه "السيسي" خلال زيارته لمحافظة بني سويف، حديثه، قائلًا: "ليه بتعيطي كدا" لترد عليه قائلة بعيط علشان شفتك وفرحانة.

ويتابع الرئيس قائلًا: "اللى فرحان يعيط كدا بلاش تعيطي" وقام بتقبيلها من رأسها في لفتة إنسانية.

أهالي قرية سدس الأمراء:

وكان أهالي قرية سدس الأمراء احتشدوا لاستقبال الرئيس السيسي، وذلك خلال زيارته لافتتاح العديد من المشروعات القومية في المحافظة وبعض المشاريع الصحية في القرية ضمن مبادرة حياة كريمة.

محافظة بني سويف:

ومن المشروعات التي يفتتحها الرئيس في محافظة بني سويف، مشروع إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، وإنشاء مركز طب الأسرة، ووحدة الإسعاف بقرية سدس “إنشاء جديد”، الذي ينفذه جهاز التعمير، ضمن حزمة من المشروعات يجرى تنفيذها في القطاع الصحي لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة ببا، علاوة على تفقد نقطة شرطة سدس.