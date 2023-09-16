رئيس مدينة بيلا يتابع سير العمل بمنظومة النظافة والتجميل

تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم السبت، سير العمل بمنظومة النظافة والتجميل بالشوارع وكافة قطاعات المدينة وقري المركز، في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بالمتابعة المستمرة لرفع كفاءة مستوى النظافة بكافة الشوارع الرئيسية والجانبية.

وقام جهاز النظافة بالمدينة، بتنفيذ حملة نظافة شاملة لرفع جميع المخلفات والتراكمات وإزالة المتولد اليومى من القمامة والأتربة من الشوارع والطرق الرئيسية والجانبية وقطاعات مدينة بيلا المختلفة، بخلاف رفع المخلفات العادية من خوارج المنازل والمحلات والمنشآت الحكومية وتفريغ صناديق القمامة المنتشرة في الشوارع بصفة مستمرة، للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة .

وفي قري مركز بيلا، نفذت الوحدات حملات مكثفة لأعمال النظافة والتجميل بنطاق المجالس القروىة وتكثيف الجهود لتوفير بيئة صحية للمواطنين، حيث تم رفع كميات كبيرة من المخلفات والتراكمات الموجودة بأماكن التجميع اليومية بشوارع القري، ونقلها للأماكن المخصصة لها بالمقالب الوسيطة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتوفير بيئة صحيه لهم.