السبت 16 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الداخلية تُعيد صغير المنيا التائه لحُضن والدته

حملة امنيه
حملة امنيه

قامت أجهزة وزارة الداخلية بالاستجابة لاستغاثة سيدة بشأن ابنها المُختفي، حيث نجحت في العثور على نجلها بالمنيا وإعادته سالماً إلى أهليته.

اقرأ أيضاً: خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها


 

txt

الإيقاع بكيانٍ وهمي للنصب بكارنيهات مزروة

txt

الداخلية تُكثف جهود الإيقاع بالسارقين في القاهرة

فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات ذات الطابع الإنسانى.

 

 فقد تبلغ لمركز شرطة مطاى بمديرية أمن المنيا من (ربة منزل – مقيمة بمنطقة بندر أسيوط) بأنها حال إستقلالها أحد القطارات (القاهرة / أسيوط) من محطة العياط وبصحبتها أنجالها الأربعة وأثناء توقف القطار بمحطة سكة حديد مطاى قام (أحد أنجالها - سن 5) بمغافلتها والنزول من القطار، وعقب تحرك القطار إكتشفت عدم تواجده بالقطار.

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى محطة السكة الحديد بمطاىوتمكنت من العثور على نجلها بأحد الشوارع الفرعية بمحيط المحطة.

وتم تسليمه إلى والدته والتى تقدمت بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على سرعة الإستجابةلإستغاثتهاوإعادة نجلها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

مواد متعلقة

الإيقاع بكيانٍ وهمي للنصب بكارنيهات مزروة

الداخلية تُكثف جهود الإيقاع بالسارقين في القاهرة

الداخلية تُواصل جهود مكافحة قرصنة بث القنوات المُشفرة

القبض على عاطل بحوزته أسلحة ومخدرات بالبحيرة

القبض على عاطل بالبحيرة وبحوزته أسلحة نارية

سقوط وكر الكارنيهات المُزوة المنسوبة لإحدى النقابات

وزارة الداخلية تشن حملة مُكبرة على تُجار المُخدرات

الإيقاع بتشكيل عصابى بالمنيا لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة
الجريدة الورقية