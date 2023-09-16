الداخلية تُعيد صغير المنيا التائه لحُضن والدته

قامت أجهزة وزارة الداخلية بالاستجابة لاستغاثة سيدة بشأن ابنها المُختفي، حيث نجحت في العثور على نجلها بالمنيا وإعادته سالماً إلى أهليته.

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فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات ذات الطابع الإنسانى.

فقد تبلغ لمركز شرطة مطاى بمديرية أمن المنيا من (ربة منزل – مقيمة بمنطقة بندر أسيوط) بأنها حال إستقلالها أحد القطارات (القاهرة / أسيوط) من محطة العياط وبصحبتها أنجالها الأربعة وأثناء توقف القطار بمحطة سكة حديد مطاى قام (أحد أنجالها - سن 5) بمغافلتها والنزول من القطار، وعقب تحرك القطار إكتشفت عدم تواجده بالقطار.

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى محطة السكة الحديد بمطاىوتمكنت من العثور على نجلها بأحد الشوارع الفرعية بمحيط المحطة.

وتم تسليمه إلى والدته والتى تقدمت بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على سرعة الإستجابةلإستغاثتهاوإعادة نجلها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.