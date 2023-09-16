السبت 16 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الداخلية تُكثف جهود الإيقاع بالسارقين في القاهرة

حملة أمنية
حملة أمنية

واصلت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية بالقاهرة جهود مكافحة جرائم السرقات، ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

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 فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط(موظف- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)عقب قيامه بشراء طاقم ألماس من محل مجوهرات بالجيزة، وطلبه من مالك المحل توصيله لمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة لدفع ثمنها إلا أنه قام بمغافلته وسرقة الحقيبة الخاصة به وبها (بعض المشغولات الذهبية والألماس - مبالغ مالية).

ضبط(عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية")لقيامه بمزاولة نشاطإجرامىتخصص فىإرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" وأنه وراء إرتكاب العديد من تلك الحوادث بذات الأسلوب بدائرة القسم.. وبمواجهته إعترفبإرتكابه3وقائع سرقة بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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