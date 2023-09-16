السيسي يقدم واجب العزاء لأهالي بني سويف في ذويهم المتوفين جراء إعصار ليبيا (ِشاهد)

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم واجب العزاء لأهالي بني سويف في ذويهم المتوفين جراء إعصار ليبيا.

قرية سدس الأمراء:

وكان أهالي قرية سدس الأمراء احتشدوا لاستقبال الرئيس السيسي، وذلك خلال زيارته لافتتاح العديد من المشروعات القومية في المحافظة وبعض المشاريع الصحية في القرية ضمن مبادرة حياة كريمة.

محافظة بني سويف:

ومن المشروعات التي يفتتحها الرئيس في محافظة بني سويف، مشروع إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، وإنشاء مركز طب الأسرة، ووحدة الإسعاف بقرية سدس “إنشاء جديد”، الذي ينفذه جهاز التعمير، ضمن حزمة من المشروعات يجرى تنفيذها في القطاع الصحي لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة ببا، علاوة على تفقد نقطة شرطة سدس.