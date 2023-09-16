السبت 16 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أستاذ نقل: الرئيس السيسي أولى اهتماما كبيرًا لمشروعات البنية التحتية (شاهد)

مشروعات البنية التحتية
مشروعات البنية التحتية

قال الدكتور محمد الصادق عوف أستاذ النقل والطرق ومدير مركز الاستشارات الهندسية بكلية هندسة المطرية في جامعة حلوان، إنّ مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل في منتهى الأهمية، ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، فقد أعطى اهتماما كبيرا بمشروعات البنية الأساسية وأهمها الطرق.

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مشروعات البنية الأساسية

وأضاف “عوف” في حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية: “مشروعات البنية الأساسية والطرق تكلفتها كبيرة، ولكن هذه التكلفة ستكون عاملا أساسيا لجذب استثمارات جديدة سواء كانت مصرية أو عربية أو أجنبية”.

الاقتصاد القومي

وتابع أستاذ النقل والطرق ومدير مركز الاستشارات الهندسية بكلية هندسة المطرية في جامعة حلوان: “تولى الرئيس السيسي المسؤولية عقب أحداث سياسية وأمنية صعبة ومنح كل الاهتمام للبنية الأساسية في محاولة لجذب استثمارات تساعد الاقتصاد القومي وتعوض بعض المستثمرين الذين كانوا على وشك مغادرة البلد”. 
 

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