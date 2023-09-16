النائب السيد شمس الدين: المساجد فى عهد السيسى تعددت أدوارها لخدمة المجتمع

وجه النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب التحية والتقدير للأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية على تنظيمهم للعديد من القوافل الدينية المشتركة بمختلف المحافظات بصفة عامة والمحافظات الحدودية بصفة خاصة وفى مقدمتها محافظة شمال سيناء مشيداً بتنظيم مديرية أوقاف شمال سيناء قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية في مساجد مركزي الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء.



كما أشاد " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم بالاهتمام الكبير من فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية بمثل هذه القوافل التى أصبح لها دورها الكبير فى توعية المواطنين ومواجهة الأفكار الارهابية والتكفيرية موجهاً تحية خاصة للعالم الكبير والمستنير الدكتور محمد مختار جمعة على النجاحات الكبيرة التى حققها فى تحويل المساجد المصرية على مستوى الجمهورية الى مراكز تنويرية وثقافية وتعليمية.



وقال النائب السيد شمس الدين إن المساجد المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تعددت أدوارها فى خدمة المجتمع والمواطنين موجهاً التحية والتقدير لجميع الأئمة والدعاة والواعظات على دورهم التنويري فى شرح مفاهيم الدين الاسلامى الحنيف والسمح.



وأكد النائب السيد شمس الدين أن المساجد المصرية ولأول مرة تحظى باهتمام كبير وغير مسبوق من الرئيس السيسى خاصة أنه تم انشاء الالاف من المساجد الجديد وتطوير وتحديث المساجد وفى مقدمتها مساجد أهل البيت التى أصبحت منارات ومراكز اسلامية عالمية يتوافد اليها الزوار ومريديها من مختلف المحافظات ومن مختلف دول العالم بصفة عامة والدول الاسلامية بصفة خاصة موجهاً التحية والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة على اهتمامه الكبير بملف المقارئ القرآنية والتى حظيت بانبهار واعجاب كبيرين من مختلف قيادات ووفود العالم التى تشارك فى المؤتمرات العالمية التى تنظمها وزارة الأوقاف.



وكان الدكتور محمود مرزوق وكيل وزارة الأوقاف بشمال سيناء قد أكد أنه على منابر مساجد مدينة الشيخ زويد ورفح الماسور يتحدث علماء القافلة بصوت واحد اليوم في خطبة الجمعة حول موضوع: «حال النبي- صلى الله عليه وسلم - مع أهله».



وأضاف مرزوق أن القافلة الدعوية تضم (خمسة عشر عالمًا): خمسة من علماء الأزهر الشريف وثمانية من علماء وزارة الأوقاف، واثنان من دار الإفتاء المصرية وذلك لخطبة الجمعة وإقامة فعاليات دينية وتثقيفية وتوعوية بالإضافة إلى عقد مجالس إفتاء ومقارئ قرآنية وتصحيح تلاوة للجمهور بمساجد الشيخ زويد ورفح .



وأشار مرزوق إلى أن القافلة الدعوية تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية