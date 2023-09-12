وزير الرياضة يُشيد بنتائج المنتخب المصري لألعاب القوى بالبطولة العربية

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بنتائج المنتخب المصري لألعاب القوي فى البطولة العربية للناشئين والناشئات، والتي أُقيمت فعالياتها بمدينة صلالة بسلطنة عمان.



وحصد أبطال المنتخب المصري عدد 20 ميدالية متنوعة بواقع ( 10 ميداليات ذهبية - 6 فضية - 4 برونزية )، وجاء ترتيب منتخب مصر العام بين الترتيب العام الثاني لمجموع الناشئين و الناشئات، الترتيب العام الاول للناشئات، والترتيب العام الثالث للناشئين



أثنى وزير الشباب والرياضة، على مستوى لا عبى ولاعبات المنتخب الوطني لألعاب القوى، مؤكدًا أن الوزارة تُقدر أبطال مصر الرياضيين، وانجازاتهم التي يحققونها في مختلف المحافل الدولية، وتثق في قدرتهم على تحدى الصعاب واعتلاء منصات التتويج، استكمالاً لسلسلة الانجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.



من جانبه، تقدم رئيس رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على الدعم الكبير والمستمر لألعاب القوى المصرية، مقدمًا أيضًا الشكر لكل العاملين بمنظومة ألعاب القوى المصرية شكرا لكل من ساهم في هذا الإنجاز الكبير من مدربين وأولياء أمور وأندية.