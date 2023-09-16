تنسيق المرحلة الثالثة 2023| الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد (أدبي)
تنشر بوابة الوفد الإلكترونية الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية.
وقبلت عدة كليات ومعاهد في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من 50 في المائة من مجموع الثانوية العامة، منها: المعهد العالى للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية، وسيناء عالي سياحة وفنادق رأس سدر، والمعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة، وتربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية.
وتوزّع الطلاب الحاصلين على 50 في المائة في الثانوية العامة: العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ، والعبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة إدارة، والعالي الفندقى بالاقصر إيجوث، ومعهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط، والمعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس (تجارة إنجليزى).
إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023
ووزّع مكتب التنسيق 675 ألفًا و54 طالبًا وطالبة من الثانوية العامة بعد انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، من بينهم 220 ألفًا و924 طالبًا وطالبة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا.
وبلغ عدد طلاب الثانوية الذين تم توزيعهم على الكليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا 69 ألفًا و660 طالبًا وطالبة.
كما بلغ عدد طلاب الثانوية الذين تم توزيعهم على المعاهد في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد 151 ألفًا و264 طالبًا وطالبة.
ونوهت وزارة التعليم العالي باستنفاذ رغبات 6 آلاف و683 طالبًا وطالبة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد، من بينهم 5 آلاف و631 طالبًا وطالبة من القسم العلمي و1052 طالبًا وطالبة من القسم الأدبي رغباتهم في تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثالثة.
ونوهت وزارة التعليم العالي بأن ذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشى مع الحد الأدنى المعلن.
حدود تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أدبي:
|العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس
|238
|الفني التجارى بالإسكندرية
|238
|الفني التجارى ببنها
|238
|العالي للدراسات الادبية كنج مريوط
|238
|الفني التجارى بدمنهور
|238
|الفني التجارى بالزقازيق
|238
|تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون
|238
|معهد عالي دراسات تعاونية و إدارية بالمنيرة بمصروفات
|238
|معهد عالي خدمه اجتماعية إسكندرية بمصروفات
|238
|تربية نوعية فنية بنها
|237
|تربية نوعية فنية المنصورة
|237
|الفني التجارى بطنطا
|236.5
|الفني التجارى بقنا
|236.5
|العالي خدمة اجتماعية بنها
|236.5
|تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية
|236.5
|تربية نوعية فنية سوهاج
|236.5
|الفني التجارى بسوهاج
|235
|تربية نوعية فنية القاهرة
|235
|العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا
|234.5
|الفني التجارى باسيوط
|234
|تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر
|234
|تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر
|234
|الفني التجارى بدمياط
|233
|الفني التجارى بالمنصورة
|233
|الفني التجارى بشبرا
|233
|تربية رياضية بنين طنطا
|233
|تربية نوعية فنية بورسعيد
|232
|تربية رياضية بنين الزقازيق
|232
|المعهد العالى للعلوم الإدارية ببنى سويف
|232
|الفني التجارى بالمطرية
|231.5
|تربية نوعية فنية دمياط
|231.5
|تربية رياضية بنين كفر الشيخ
|231.5
|تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم
|231
|تربية نوعية موسيقية القاهرة
|230.5
|تربية نوعية فنية عين شمس
|230.5
|الفني التجارى بقويسنا
|230.5
|العالي للغات 6 أكتوبر
|230.5
|الفني التجارى بأسوان
|230
|العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية
|230
|تربية نوعية فنية الفيوم
|229.5
|معهد عالي خدمه اجتماعية دمنهور بمصروفات
|229.5
|المعهد الكندى العالى للإدارة 6 أكتوبر
|229
|الفني التجارى بالمحلة الكبرى
|229
|تربية نوعية فنية جنوب الوادي
|229
|تربية رياضية بنين حلوان
|229
|تربية نوعية فنية أسوان
|228.5
|تربية نوعية فنية مطروح
|228.5
|معهد عالي خدمة اجتماعية القاهرة بمصروفات
|228
|سكرتارية بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات
|228
|الفني التجارى ببورسعيد
|228
|تربية نوعية موسيقية سوهاج
|227.5
|الفني التجارى بالعريش
|227.5
|طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية
|227
|العالي خدمة اجتماعية 6 أكتوبر
|227
|العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر
|226.5
|معهد الإسكندرية العالى للإعلام بسموحة
|226.5
|تربية رياضية بنين المنيا
|226.5
|العالي للغات بمصر جديدة
|226
|تربية رياضية بنين الفيوم
|226
|الفني للفنادق الإسكندرية
|226
|تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي
|226
|الفني للفنادق المطرية
|225.5
|العالي خدمة اجتماعية المنصورة
|224.5
|تربية نوعية موسيقية عين شمس
|224
|القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم
|224
|الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية
|224
|الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية
|224
|العالي ترميم الآثار بأبي قير
|223.5
|معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية
|223.5
|العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير
|223.5
|معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش(نظم معلومات)
|223
|معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة
|223
|معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة (إدارة - محاسبة - تجارة خارجية)
|223
|الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة
|223
|العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا
|222.5
|تربية رياضية بنين أسيوط
|222.5
|الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية
|222.5
|ش.مطاعم فني سياحة مطرية
|221.5
|العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر
|221.5
|العالي خدمة اجتماعية سوهاج
|221.5
|العالي حاسبات ونظم تجمع أول
|221
|العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية
|221
|تربية نوعية موسيقية المنوفية
|220
|المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية
|220
|تربية رياضية بنين بني سويف
|220
|تربية رياضية بنات المنيا
|220
|تربية نوعية موسيقية طنطا
|219.5
|تربية نوعية موسيقية أسوان
|219.5
|أكاديمية بأخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6 أكتوبر
|219.5
|الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال)
|219
|الفني للفنادق بورسعيد
|219
|تربية رياضية بنين مدينة السادات
|219
|معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة
|219
|معهد عالي خدمة اجتماعية بكفر صقر شرقية
|219
|تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة
|219
|المعهد العالى للعلوم الإدارية بسوهاج
|218.5
|تربية رياضية بنين سوهاج
|218.5
|العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية
|218.5
|معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة
|218.5
|العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس
|218.5
|تربية رياضية بنين أسوان
|218
|تربية رياضية بنين مطروح
|218
|تربية نوعية موسيقية الزقازيق
|218
|معهد عالي خدمة اجتماعية كفرالشيخ بمصروفات
|218
|العالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط
|217.5
|تربية نوعية موسيقية بنها
|217.5
|تربية رياضية بنات طنطا
|217.5
|العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة
|217.5
|العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية
|217.5
|معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش(مالية)
|217
|تربية نوعية موسيقية الإسكندرية
|217
|ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية
|217
|تربية نوعية موسيقية المنصورة
|217
|عالي خدمة اجتماعية أسوان فرع قنا
|217
|معهد أكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (إدارة أعمال)
|217
|تربية رياضية بنين السويس
|217
|تربية رياضية بنين جنوب الوادي
|216.5
|الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم
|216
|التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة ترميم آثار
|216
|المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (إدارة أعمال-محاسبة)
|216
|الفني للفنادق قنا
|216
|ع.كندى تكنو.إعلام ت.خامس
|216
|التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحة
|215.5
|معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلى بالتجمع الأول (شعبة نظم)
|215.5
|الفني للخدمة الاجتماعية بقنا
|215.5
|معهد الجيزة العالى للعلوم الإدارية بطموة جيزة
|215.5
|تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر
|215.5
|معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة
|215
|معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلى بالتجمع الأول (شعبة إدارة)
|214.5
|العالي خدمة اجتماعية بورسعيد
|214.5
|تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ
|214.5
|تربية رياضية بنات الزقازيق
|214.5
|معهد الجيزة العالى للعلوم الإدارية بطموة جيزة شعبة نظم معلومات
|214
|أكاديمية أخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربى وإنجليزي
|214
|تربية نوعية موسيقية بور سعيد
|214
|عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية
|214
|الفراعنة العالي إدارة أعمال
|213.5
|المعهد العالى لنظم التجارة الإلكترونية سوهاج (شعبة نظم)
|213.5
|الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر
|213
|الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم
|213
|تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية
|213
|العالي خدمة اجتماعية أسوان
|213
|ش.مطاعم فني سياحة قنا
|213
|القاهرة العالي لغات وترجمة مقطم لنظم المعلومات الإدارية
|213
|الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية
|213
|المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة
|213
|تربية رياضية بنين العريش
|213
|تربية رياضية بنات أسيوط
|212.5
|العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس
|212.5
|تربية نوعية موسيقية دمياط
|212.5
|تربية رياضية بنين الوادي الجديد
|212
|معهد العجمي العالى للعلوم الإدارية
|212
|المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج
|212
|تربية رياضية بنات الفيوم
|212
|الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم
|212
|العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال
|212
|نظم معلومات إدارية قطامية
|211.5
|تربية نوعية موسيقية مطروح
|211.5
|معهد المنيا العالى للغات
|211
|ع.دولى إعلام مدينة الشروق
|211
|معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلى بالتجمع الأول (شعبة التسويق)
|211
|طيبة العالي شعبة إدارة أعمال ومحاسبة المعادى
|211
|العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث
|211
|تربية رياضية بنات المنصورة
|211
|طيبة العالي نظم معلومات طريق سقارة بالهرم
|210.5
|تربية رياضية بنات الإسكندرية
|210.5
|المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية طالبات
|210.5
|الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد وإدارة ومحاسبة
|210.5
|المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / إنجليزى
|210
|المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ
|210
|تربية رياضية بنات بني سويف
|210
|العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر
|210
|مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة
|210
|معهد أكتوبر العالي للاقتصاد
|210
|تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية
|210
|العالي للدراسات النوعية واللغات جيزة
|210
|العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس
|209.5
|عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس
|209.5
|العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول
|209.5
|معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم
|209.5
|الجزيره العالي للاتصال والإعلام بالمقطم
|209.5
|المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا
|209.5
|معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم
|209
|العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم
|209
|العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية
|209
|تربية رياضية بنين بور سعيد
|209
|المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية
|209
|المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت
|208.5
|العالي للدراسات المتطورة بالهرم لنظم المعلومات الإدارية
|208.5
|معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر
|208
|العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول
|208
|المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان
|208
|المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات
|208
|المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية
|208
|معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية - ش إدارة أعمال
|208
|معهد الوادى العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات
|208
|تربية رياضية بنين دمياط
|208
|تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة
|208
|طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقارة الهرم
|207.5
|العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة
|207.5
|العالي دراسات متطورة بالهرم ش تجارة ومحاسبة
|207.5
|تربية رياضية بنات مدينة السادات
|207.5
|معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية
|207
|المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة
|207
|المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات
|207
|عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي
|207
|عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط إسكندرية
|207
|معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم إدارية (بالمقر البديل بالإسماعيلية)
|207
|العالى للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات إدارية
|207
|عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة
|207
|تربية رياضية بنات سوهاج
|207
|معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية - ش محاسبة
|206.5
|المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر
|206.5
|المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر
|206.5
|العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول
|206.5
|العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس
|206.5
|مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة
|206
|العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية
|206
|عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية
|206
|العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالإسكندرية
|206
|تربية رياضية بنات أسوان
|206
|معهد الوادى العالي للعلوم الإدارية قسم تسويق وإدارة اعمال
|206
|معهد الوادى العالي للعلوم الإدارية قسم محاسبة
|206
|الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم
|206
|رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية
|206
|العالي للسياحة والفنادق والإرشاد السياحي بأبي قير
|205.5
|المعهد العالى للعلوم الإدارية بالمنزلة
|205.5
|العالي سياحة وفنادق الغردقة
|205.5
|معهد الوادى العالي للعلوم الإدارية قسم علوم مصرفية واستثمار
|205.5
|معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية
|205.5
|النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة
|205.5
|النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة
|205.5
|العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد سياحي مصر جديدة
|205.5
|التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال
|205.5
|معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة إدارة الأعمال
|205.5
|العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ
|205.5
|المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة
|205.5
|القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الأول
|205.5
|العالى للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية
|205
|سيناء عالي سياحة وفنادق رأس سدر
|205
|المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة
|205
|تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية
|205
|العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ
|205
|العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة إدارة
|205
|العالي الفندقى بالأقصر إيجوث
|205
|معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط
|205
|(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة إنجليزى
|205
|العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث
|205
|العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش
|205
|العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش
|205
|العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر
|205
|العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر
|205
|المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى
|205
|التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح
|205
|معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط
|205
|معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط
|205
|معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات
|205
|تربية رياضية بنات السويس
|205
|المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى
|205
|تربية رياضية بنات العريش
|205
|تربية رياضية بنات الوادي الجديد
|205
|معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية)
|205
|تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية
|205
|تربية رياضية بنات بور سعيد
|205
|المعهد العالى للعلوم الإدارية بجناكليس – البحيرة
|205
|المعهد العالى للعلوم الإدارية بالعباسة - الشرقية
|205
|تربية رياضية بنات جنوب الوادي
|205