تنسيق المرحلة الثالثة 2023| الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد (أدبي)

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية.

وقبلت عدة كليات ومعاهد في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من 50 في المائة من مجموع الثانوية العامة، منها: المعهد العالى للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية، وسيناء عالي سياحة وفنادق رأس سدر، والمعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة، وتربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية.

وتوزّع الطلاب الحاصلين على 50 في المائة في الثانوية العامة: العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ، والعبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة إدارة، والعالي الفندقى بالاقصر إيجوث، ومعهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط، والمعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس (تجارة إنجليزى).

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ووزّع مكتب التنسيق 675 ألفًا و54 طالبًا وطالبة من الثانوية العامة بعد انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، من بينهم 220 ألفًا و924 طالبًا وطالبة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا.

وبلغ عدد طلاب الثانوية الذين تم توزيعهم على الكليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا 69 ألفًا و660 طالبًا وطالبة.

كما بلغ عدد طلاب الثانوية الذين تم توزيعهم على المعاهد في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد 151 ألفًا و264 طالبًا وطالبة.

ونوهت وزارة التعليم العالي باستنفاذ رغبات 6 آلاف و683 طالبًا وطالبة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد، من بينهم 5 آلاف و631 طالبًا وطالبة من القسم العلمي و1052 طالبًا وطالبة من القسم الأدبي رغباتهم في تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثالثة.

ونوهت وزارة التعليم العالي بأن ذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشى مع الحد الأدنى المعلن.

حدود تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أدبي: