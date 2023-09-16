السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

تنسيق المرحلة الثالثة 2023| الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد (أدبي)

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

 تنشر بوابة الوفد الإلكترونية الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية.

إعلان الحدود الدنيا في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 (علمي)

ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للجامعات (ظهرت الآن)

 وقبلت عدة كليات ومعاهد في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من 50 في المائة من مجموع الثانوية العامة، منها: المعهد العالى للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية، وسيناء عالي سياحة وفنادق رأس سدر، والمعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة، وتربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية.

 وتوزّع الطلاب الحاصلين على 50 في المائة في الثانوية العامة: العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ، والعبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة إدارة، والعالي الفندقى بالاقصر إيجوث، ومعهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط، والمعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس (تجارة إنجليزى).

 إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

 ووزّع مكتب التنسيق 675 ألفًا و54 طالبًا وطالبة من الثانوية العامة بعد انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، من بينهم 220 ألفًا و924 طالبًا وطالبة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا. 

  وبلغ عدد طلاب الثانوية الذين تم توزيعهم على الكليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا 69 ألفًا و660 طالبًا وطالبة. 

 كما بلغ عدد طلاب الثانوية الذين تم توزيعهم على المعاهد في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد 151 ألفًا و264 طالبًا وطالبة. 

  ونوهت وزارة التعليم العالي باستنفاذ رغبات 6 آلاف و683 طالبًا وطالبة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد، من بينهم 5 آلاف و631 طالبًا وطالبة من القسم العلمي و1052 طالبًا وطالبة من القسم الأدبي رغباتهم في تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثالثة. 

 ونوهت وزارة التعليم العالي بأن ذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشى مع الحد الأدنى المعلن.

 حدود تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أدبي:

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس238 
الفني التجارى بالإسكندرية238 
الفني التجارى ببنها238 
العالي للدراسات الادبية كنج مريوط238 
الفني التجارى بدمنهور238 
الفني التجارى بالزقازيق238 
تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون238 
معهد عالي دراسات تعاونية و إدارية بالمنيرة بمصروفات238 
معهد عالي خدمه اجتماعية إسكندرية بمصروفات238 
تربية نوعية فنية بنها237 
تربية نوعية فنية المنصورة237 
الفني التجارى بطنطا236.5 
الفني التجارى بقنا236.5 
العالي خدمة اجتماعية بنها236.5 
تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية236.5 
تربية نوعية فنية سوهاج236.5 
الفني التجارى بسوهاج235 
تربية نوعية فنية القاهرة235 
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا234.5 
الفني التجارى باسيوط234 
تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر234 
تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر234 
الفني التجارى بدمياط233 
الفني التجارى بالمنصورة233 
الفني التجارى بشبرا233 
تربية رياضية بنين طنطا233 
تربية نوعية فنية بورسعيد232 
تربية رياضية بنين الزقازيق232 
المعهد العالى للعلوم الإدارية ببنى سويف232 
الفني التجارى بالمطرية231.5 
تربية نوعية فنية دمياط231.5 
تربية رياضية بنين كفر الشيخ231.5 
تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم231 
تربية نوعية موسيقية القاهرة230.5 
تربية نوعية فنية عين شمس230.5 
الفني التجارى بقويسنا230.5 
العالي للغات 6 أكتوبر230.5 
الفني التجارى بأسوان230 
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية230 
تربية نوعية فنية الفيوم229.5 
معهد عالي خدمه اجتماعية دمنهور بمصروفات229.5 
المعهد الكندى العالى للإدارة 6 أكتوبر229 
الفني التجارى بالمحلة الكبرى229 
تربية نوعية فنية جنوب الوادي229 
تربية رياضية بنين حلوان229 
تربية نوعية فنية أسوان228.5 
تربية نوعية فنية مطروح228.5 
معهد عالي خدمة اجتماعية القاهرة بمصروفات228 
سكرتارية بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات228 
الفني التجارى ببورسعيد228 
تربية نوعية موسيقية سوهاج227.5 
الفني التجارى بالعريش227.5 
طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية227 
العالي خدمة اجتماعية 6 أكتوبر227 
العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر226.5 
معهد الإسكندرية العالى للإعلام بسموحة226.5 
تربية رياضية بنين المنيا226.5 
العالي للغات بمصر جديدة226 
تربية رياضية بنين الفيوم226 
الفني للفنادق الإسكندرية226 
تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي226 
الفني للفنادق المطرية225.5 
العالي خدمة اجتماعية المنصورة224.5 
تربية نوعية موسيقية عين شمس224 
القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم224 
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية224 
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية224 
العالي ترميم الآثار بأبي قير223.5 
معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية223.5 
العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير223.5 
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش(نظم معلومات)223 
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة223 
معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة (إدارة - محاسبة - تجارة خارجية)223 
الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة223 
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا222.5 
تربية رياضية بنين أسيوط222.5 
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية222.5 
ش.مطاعم فني سياحة مطرية221.5 
العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر221.5 
العالي خدمة اجتماعية سوهاج221.5 
العالي حاسبات ونظم تجمع أول221 
العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية221 
تربية نوعية موسيقية المنوفية220 
المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية220 
تربية رياضية بنين بني سويف220 
تربية رياضية بنات المنيا220 
تربية نوعية موسيقية طنطا219.5 
تربية نوعية موسيقية أسوان219.5 
أكاديمية بأخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6 أكتوبر219.5 
الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال)219 
الفني للفنادق بورسعيد219 
تربية رياضية بنين مدينة السادات219 
معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة219 
معهد عالي خدمة اجتماعية بكفر صقر شرقية219 
تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة219 
المعهد العالى للعلوم الإدارية بسوهاج218.5 
تربية رياضية بنين سوهاج218.5 
العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية218.5 
معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة218.5 
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس218.5 
تربية رياضية بنين أسوان218 
تربية رياضية بنين مطروح218 
تربية نوعية موسيقية الزقازيق218 
معهد عالي خدمة اجتماعية كفرالشيخ بمصروفات218 
العالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط217.5 
تربية نوعية موسيقية بنها217.5 
تربية رياضية بنات طنطا217.5 
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة217.5 
العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية217.5 
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش(مالية)217 
تربية نوعية موسيقية الإسكندرية217 
ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية217 
تربية نوعية موسيقية المنصورة217 
عالي خدمة اجتماعية أسوان فرع قنا217 
معهد أكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (إدارة أعمال)217 
تربية رياضية بنين السويس217 
تربية رياضية بنين جنوب الوادي216.5 
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم216 
التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة ترميم آثار216 
المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (إدارة أعمال-محاسبة)216 
الفني للفنادق قنا216 
ع.كندى تكنو.إعلام ت.خامس216 
التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحة215.5 
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلى بالتجمع الأول (شعبة نظم)215.5 
الفني للخدمة الاجتماعية بقنا215.5 
معهد الجيزة العالى للعلوم الإدارية بطموة جيزة215.5 
تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر215.5 
معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة215 
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلى بالتجمع الأول (شعبة إدارة)214.5 
العالي خدمة اجتماعية بورسعيد214.5 
تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ214.5 
تربية رياضية بنات الزقازيق214.5 
معهد الجيزة العالى للعلوم الإدارية بطموة جيزة شعبة نظم معلومات214 
أكاديمية أخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربى وإنجليزي214 
تربية نوعية موسيقية بور سعيد214 
عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية214 
الفراعنة العالي إدارة أعمال213.5 
المعهد العالى لنظم التجارة الإلكترونية سوهاج (شعبة نظم)213.5 
الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر213 
الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم213 
تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية213 
العالي خدمة اجتماعية أسوان213 
ش.مطاعم فني سياحة قنا213 
القاهرة العالي لغات وترجمة مقطم لنظم المعلومات الإدارية213 
الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية213 
المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة213 
تربية رياضية بنين العريش213 
تربية رياضية بنات أسيوط212.5 
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس212.5 
تربية نوعية موسيقية دمياط212.5 
تربية رياضية بنين الوادي الجديد212 
معهد العجمي العالى للعلوم الإدارية212 
المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج212 
تربية رياضية بنات الفيوم212 
الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم212 
العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال212 
نظم معلومات إدارية قطامية211.5 
تربية نوعية موسيقية مطروح211.5 
معهد المنيا العالى للغات211 
ع.دولى إعلام مدينة الشروق211 
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلى بالتجمع الأول (شعبة التسويق)211 
طيبة العالي شعبة إدارة أعمال ومحاسبة المعادى211 
العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث211 
تربية رياضية بنات المنصورة211 
طيبة العالي نظم معلومات طريق سقارة بالهرم210.5 
تربية رياضية بنات الإسكندرية210.5 
المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية طالبات210.5 
الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد وإدارة ومحاسبة210.5 
المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / إنجليزى210 
المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ210 
تربية رياضية بنات بني سويف210 
العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر210 
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة210 
معهد أكتوبر العالي للاقتصاد210 
تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية210 
العالي للدراسات النوعية واللغات جيزة210 
العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس209.5 
عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس209.5 
العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول209.5 
معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم209.5 
الجزيره العالي للاتصال والإعلام بالمقطم209.5 
المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا209.5 
معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم209 
العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم209 
العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية209 
تربية رياضية بنين بور سعيد209 
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية209 
المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت208.5 
العالي للدراسات المتطورة بالهرم لنظم المعلومات الإدارية208.5 
معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر208 
العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول208 
المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان208 
المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات208 
المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية208 
معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية - ش إدارة أعمال208 
معهد الوادى العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات208 
تربية رياضية بنين دمياط208 
تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة208 
طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقارة الهرم207.5 
العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة207.5 
العالي دراسات متطورة بالهرم ش تجارة ومحاسبة207.5 
تربية رياضية بنات مدينة السادات207.5 
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية207 
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة207 
المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات207 
عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي207 
عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط إسكندرية207 
معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم إدارية (بالمقر البديل بالإسماعيلية)207 
العالى للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات إدارية207 
عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة207 
تربية رياضية بنات سوهاج207 
معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية - ش محاسبة206.5 
المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر206.5 
المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر206.5 
العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول206.5 
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس206.5 
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة206 
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية206 
عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية206 
العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالإسكندرية206 
تربية رياضية بنات أسوان206 
معهد الوادى العالي للعلوم الإدارية قسم تسويق وإدارة اعمال206 
معهد الوادى العالي للعلوم الإدارية قسم محاسبة206 
الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم206 
رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية206 
العالي للسياحة والفنادق والإرشاد السياحي بأبي قير205.5 
المعهد العالى للعلوم الإدارية بالمنزلة205.5 
العالي سياحة وفنادق الغردقة205.5 
معهد الوادى العالي للعلوم الإدارية قسم علوم مصرفية واستثمار205.5 
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية205.5 
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة205.5 
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة205.5 
العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد سياحي مصر جديدة205.5 
التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال205.5 
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة إدارة الأعمال205.5 
العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ205.5 
المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة205.5 
القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الأول205.5 
العالى للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية205 
سيناء عالي سياحة وفنادق رأس سدر205 
المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة205 
تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية205 
العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ205 
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة إدارة205 
العالي الفندقى بالأقصر إيجوث205 
معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط205 
(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة إنجليزى205 
العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث205 
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش205 
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش205 
العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر205 
العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر205 
المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى205 
التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح205 
معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط205 
معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط205 
معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات205 
تربية رياضية بنات السويس205 
المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى205 
تربية رياضية بنات العريش205 
تربية رياضية بنات الوادي الجديد205 
معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية)205 
تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية205 
تربية رياضية بنات بور سعيد205 
المعهد العالى للعلوم الإدارية بجناكليس – البحيرة205 
المعهد العالى للعلوم الإدارية بالعباسة - الشرقية205 
تربية رياضية بنات جنوب الوادي205 

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