ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للجامعات (ظهرت الآن)

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للجامعات على موقع التنسيق الإلكتروني.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ظهرت نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا عبر موقع التنسيق الإلكتروني على الرابط المخصص لذلك.

يمكن لطلاب الثانوية العامة معرفة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا).

لمعرفة نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثالثة يمكنك إدخال رقم الجلوس والرقم السري ثم الضغط على إظهار النتيجة.

عقب ظهور نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثالثة يمكنك طباعة بطاقة الترشح للتقديم إلى الكلية أو المعهد.

يمكن لطلاب الثانوية العامة الدور الأول والثاني التقديم في تقليل الاغتراب في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا حسب القواعد المتبعة.

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توزيع 675 ألفًا و54 طالبًا وطالبة من الثانوية العامة بعد انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا.

ذكرت وزارة التعليم العالي أنه تم توزيع 220 ألفًا و924 طالبًا وطالبة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا.

بلغ عدد طلاب الثانوية الذين تم توزيعهم على الكليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا 69 ألفًا و660 طالبًا وطالبة.

كما بلغ عدد طلاب الثانوية الذين تم توزيعهم على المعاهد في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد 151 ألفًا و264 طالبًا وطالبة.

نوهت وزارة التعليم العالي باستنفاذ رغبات 6 آلاف و683 طالبًا وطالبة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد.

أوضحت وزارة التعليم العالي استنفاد 5 آلاف و631 طالبًا وطالبة من القسم العلمي و1052 طالبًا وطالبة من القسم الأدبي رغباتهم في تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثالثة.

نوهت وزارة التعليم العالي بأن ذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشي مع الحد الأدنى المعلن.

اعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق الجامعات 2023 للقبول المرحلة الثالثة للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

أغلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بشكل نهائي يوم الثلاثاء الماضي.

انتهى مكتب التنسيق من فرز النتائج وتوزيع طلاب الثانوية العامة المتقدمين في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات على الكليات والمعاهد استعدادًا لإعلان النتيجة.