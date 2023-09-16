إعلان الحدود الدنيا في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 (علمي)
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمي.
ووزّع مكتب التنسيق 675 ألفًا و54 طالبًا وطالبة من الثانوية العامة بعد انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا.
ذكرت وزارة التعليم العالي أنه تم توزيع 220 ألفًا و924 طالبًا وطالبة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا.
وبلغ عدد طلاب الثانوية الذين تم توزيعهم على الكليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا 69 ألفًا و660 طالبًا وطالبة.
كما بلغ عدد طلاب الثانوية الذين تم توزيعهم على المعاهد في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد 151 ألفًا و264 طالبًا وطالبة.
ونوهت وزارة التعليم العالي باستنفاذ رغبات 6 آلاف و683 طالبًا وطالبة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد، من بينهم 5 آلاف و631 طالبًا وطالبة من القسم العلمي و1052 طالبًا وطالبة من القسم الأدبي رغباتهم في تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثالثة.
و نوهت وزارة التعليم العالي بأن ذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشي مع الحد الأدنى المعلن.
حدود تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي
آداب انتساب موجه دمنهور 250
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 250
آداب انتساب موجه الزقازيق 250
آداب انتساب موجه المنصورة 250
حقوق انتساب موجه القاهرة 250
حقوق انتساب موجه بني سويف 250
المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل 250
المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف 250
تربية طفولة مبكرة مطروح 250
تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 250
تربية نوعية الزقازيق 250
معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات رياضة 250
سياحة وفنادق الإسكندرية 250
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب رياضة 250
آداب انتساب موجه الفيوم 250
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 250
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 250
تربية نوعية المنصورة 250
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 250
آداب انتساب موجه بنات عين شمس 250
تربية (طفولة) سوهاج 249.5
تربية (طفولة) الوادي الجديد 249
آداب انتساب موجه طنطا 249
تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة 249
حقوق انتساب موجه الإسكندرية 248.5
آداب انتساب موجه كفر الشيخ 248.5
حقوق انتساب موجه عين شمس 248
حقوق انتساب موجه حلوان 247.5
آداب جنوب الوادي 247
آداب أسيوط 247
تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة 247
المعهد التكنولوجي للتمريض بالمنيا 246.5
حقوق انتساب موجه بنها 246.5
آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 246
آداب المنيا 246
حقوق انتساب موجه طنطا 246
حقوق انتساب موجه أسيوط 246
آداب انتساب موجه بني سويف 246
آداب انتساب موجه دمياط 246
تربية بني سويف رياضة 246
آداب الوادي الجديد 246
حقوق انتساب موجه أسوان 245.5
حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 245.5
آداب انتساب موجه بور سعيد 245.5
تربية نوعية الفيوم 245
آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 245
تربية المنيا رياضة 245
تربية نوعية عين شمس 245
آداب سوهاج 244.5
حقوق انتساب موجه المنصورة 244.5
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب رياضة 244
آداب انتساب موجه أسوان 244
حقوق انتساب موجه مدينة السادات 244
آداب انتساب موجه العريش 243.5
آداب انتساب موجه المنيا 243.5
تربية نوعية بنها 243.5
تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان 243
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات رياضة 243
آداب انتساب موجه أسيوط 243
تربية أسيوط رياضة 243
آداب انتساب موجه الوادي الجديد 242.5
تربية العريش رياضة 242
أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 242
آداب انتساب موجه سوهاج 242
آداب انتساب موجه جنوب الوادي 242
تربية نوعية مطروح 241.5
تربية نوعية المنوفية بأشمون 241.5
تربية نوعية أسوان 241.5
تربية الوادي الجديد رياضة 241.5
تربية جنوب الوادي رياضة 241
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 241
المعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر (2+2) 241
أقتصاد منزلى العريش 240.6
تربية نوعية المنصورة بميت غمر 240.5
كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية 240.5
تربية نوعية سوهاج 240
القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول رياضة 240
تربية نوعية بور سعيد 240
تربية نوعية دمياط 239.5
تربية سوهاج رياضة 239.5
المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج (2+2) 239.5
أقتصاد منزلى حلوان 239.1
خدمة اجتماعية حلوان 239
خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 238.5
السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 238.5
المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين 238.5
المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف 237.5
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 237
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 237
الفني لترميم الآثار بالاقصر 237
خدمة اجتماعية الفيوم 236.5
خدمة اجتماعية أسوان 236.5
خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 236.5
تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 236
المعهد التكنولوجي العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا (2+2) 236
الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة 236
خدمة اجتماعية أسيوط 236
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة 235.5
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية 235.5
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط 235
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 235
خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 235
عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ رياضة 235
خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 234.5
خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 233.5
العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس 233.5
خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 233.5
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية 233
الفني التجارى بدمنهور 232.5
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا 232.5
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية 232
العالي للغات 6 اكتوبر 232
الفني التجارى بالروضه 232
المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر 231.5
العالي ترميم الآثار بأبي قير 231.5
العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير 231
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 230.5
الفني التجارى باسيوط 230.5
الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة 230
الفني التجارى باسوان 229.5
القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم 229.5
التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة ترميم اثار 229.5
المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 229
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية 229
العالي للغات بمصر جديده 229
الفني التجارى بالزقازيق 229
العالي حاسبات و نظم تجمع أول 229
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 228.5
الفني التجارى بالاسكندريه 228.5
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 228.5
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 228.5
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس 228.5
الفني للفنادق الاسكندريه 228
الفني التجارى بسوهاج 228
ك.ت. فني صناعى اسكندرية 227.5
العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 227
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 227
معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات 227
الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط 226.5
سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 226.5
معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة 226.5
الفني التجارى بالعريش 226.5
الفني التجارى بقويسنا 226.5
الفني التجارى ببنها 226.5
الفني التجارى بقنا 226
العالي للدراسات الادبية كنج مريوط 226
الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 226
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية 225.5
العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 225.5
معهد المنيا العالى للغات 225
تربية نوعية فنية أسيوط 225
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 224.5
تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 224.5
المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت 224.5
الفني للفنادق المطريه 224
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 224
معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات 224
ك.ت. فني صناعى الصحافه 224
العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه 224
معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة 224
الفني التجارى بطنطا 224
الفني التجارى بالمطريه 223.5
معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 223.5
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 223.5
تربية نوعية موسيقية المنيا 223
الفني التجارى بالمحله الكبرى 223
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية 222.5
طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 222
الفني التجارى بالمنصوره 222
تربية رياضية بنين الإسكندرية 222
المعهد العالى للغات بأسوان 222
معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 222
الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه 222
تربية فنية المنيا 222
معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة 221.5
الفني التجارى بشبرا 221
التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحه 221
المعهد العالي للغات بالمنصورة 221
تربية رياضية بنين الفيوم 221
تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون 220.5
الفني التجارى ببور سعيد 220.5
الفني التجارى بدمياط 220.5
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 220.5
تربية نوعية فنية الفيوم 220
العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر 220
تربية نوعية موسيقية أسيوط 220
ك.ت. فني صناعى سوهاج 220
الفني للخدمة الاجتماعية بقنا 220
ك.ت. فني صناعى اسوان 220
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) 220
معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات 219.5
العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 219.5
ك.ت. فني صناعى الزقازيق 219
ك.ت. فني صناعى المطريه 219
معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 219
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 219
معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات 219
الفني للفنادق بور سعيد 219
ك.ت. فني صناعى قنا 219
تربية رياضية بنات المنيا 219
الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة 218.5
تربية نوعية فنية بنها 218.5
ك.ت. فني صناعى شبرا 218.5
ك.ت. فني صناعى بنها 218
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) 218
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر 218
ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى 217.5
الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 217.5
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية 217
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 217
عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية 217
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 217
ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين 216.5
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 216.5
معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 216.5
الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) 216.5
الفني للفنادق قنا 216.5
معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات 216.5
المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم) 216
ك.ت. فني صناعى قويسنا 216
طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم 216
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 216
ش.مطاعم فني سياحة مطريه 216
ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية 216
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 216
القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية 216
العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر 216
العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ 215.5
معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات 215.5
المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر 215.5
العالي خدمه اجتماعيه سوهاج 215
ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء 215
معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) 215
العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 215
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) 215
معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة 215
أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربى و إنجليزي 214.5
العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 214.5
ك.ت. فني لمواد البناء حلوان 214.5
معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات 214.5
تربية رياضية بنات الفيوم 214.5
تربية رياضية بنات بني سويف 214
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس 214
المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات 214
عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية 214
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة 214
المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 214
معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 214
العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 214
ك.ت. فني صناعى بور سعيد 214
العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر 213.5
العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر 213.5
ش.مطاعم فني سياحة قنا 213.5
تربية نوعية فنية سوهاج 213
المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف 213
الفراعنة العالي إدارة أعمال 213
العالي خدمه اجتماعيه بنها 213
نظم معلومات ادارية قطاميه 213
تربية رياضية بنات أسيوط 213
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 213
تربية فنية حلوان بالزمالك 213
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 212.5
العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 212.5
المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا 212.5
تربية نوعية موسيقية سوهاج 212
المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات 212
معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات 212
القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول 212
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 212
معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 212
المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 212
تربية نوعية موسيقية القاهرة 212
العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 212
المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 211.5
رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 211
المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 211
العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 211
المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ 211
الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم 210.5
المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج 210
الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر 210
معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 210
عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس 210
معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 209.5
المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 209.5
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 209.5
ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس 209.5
العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة 209
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 209
طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى 209
العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 209
تربية نوعية موسيقية عين شمس 209
تربية نوعية فنية طنطا 208.5
المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات 208.5
تربية رياضية بنات بنها 208.5
تربية رياضية بنات سوهاج 208
عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا 208
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) 208
العالي خدمه اجتماعيه المنصوره 208
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال 208
المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 207.5
ع.دولى اعلام مدينةالشروق 207.5
المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر 207.5
المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزى 207
عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 207
تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي 207
المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية 207
عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 206.5
عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 206.5
الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 206.5
معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات 206.5
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 206
العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول 206
معهد اكتوبر العالي للاقتصاد 206
تربية نوعية فنية جنوب الوادي 206
العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول 205.5
طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 205.5
المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان 205.5
المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى 205
التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 205
العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 205
العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية 205
المعهد العالى لتكنولوجيا النقل وردان الجيزة 205
معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط 205
معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط 205
تربية رياضية بنات السويس 205
تربية رياضية بنين سوهاج 205
تربية رياضية بنين الوادي الجديد 205
تربية رياضية بنات الوادي الجديد 205
المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى 205
التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 205
معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات 205
العالي خدمه إجتماعيه اسوان 205
تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية 205
تربية رياضية بنين المنيا 205
العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد 205
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية 205
تربية نوعية فنية كفر الشيخ 205
تربية رياضية بنين بني سويف 205
معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية 205
العالي سياحه وفنادق بالإسماعيليةايجوث 205
تربية نوعية موسيقية الزقازيق 205
العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 205
تربية رياضية بنين الزقازيق 205
تربية رياضية بنات الزقازيق 205
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 205
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش 205
العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 205
معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط 205
(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى 205
تربية نوعية موسيقية المنوفية 205
تربية رياضية بنين مدينة السادات 205
تربية رياضية بنات مدينة السادات 205
تربية رياضية بنين بنها 205
تربية نوعية موسيقية بنها 205
العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر 205
المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 205
معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 205
سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر 205
المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 205
تربية شعبة تربية فنية السويس 205
العالي سياحة وفنادق الغردقة 205
الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 205
تربية رياضية بنين بور سعيد 205
تربية نوعية موسيقية بور سعيد 205
تربية رياضية بنين أسيوط 205
العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 205
تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية 205
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال 205
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار 205
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة 205
تربية نوعية فنية دمياط 205
تربية رياضية بنات أسوان 205
تربية رياضية بنين طنطا 205
تربية رياضية بنات طنطا 205
تربية رياضية بنين أسوان 205
تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر 205
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة 205
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 205
العالي الفندقى بالاقصر إيجوث 205
العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث 205
تربية نوعية فنية الزقازيق 205
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة 205
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة 205
معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 205
تربية نوعية فنية المنصورة 205
تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 205
تربية رياضية بنين حلوان 205
تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة 205
تربية نوعية فنية القاهرة 205
تربية رياضية بنات الإسكندرية 205
تربية نوعية موسيقية الإسكندرية 205
تربية رياضية بنين المنصورة 205
تربية نوعية فنية الإسكندرية 205
تربية رياضية بنات جنوب الوادي 205
العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير 205
تربية رياضية بنين جنوب الوادي 205
تربية رياضية بنين كفر الشيخ 205
تربية رياضية بنات كفر الشيخ 205
تربية نوعية فنية عين شمس 205
تربية رياضية بنات المنصورة 205
تربية نوعية فنية أسوان 205
تربية نوعية موسيقية أسوان 205