إعلان الحدود الدنيا في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 (علمي)

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمي.

ووزّع مكتب التنسيق 675 ألفًا و54 طالبًا وطالبة من الثانوية العامة بعد انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا.

ذكرت وزارة التعليم العالي أنه تم توزيع 220 ألفًا و924 طالبًا وطالبة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا.

وبلغ عدد طلاب الثانوية الذين تم توزيعهم على الكليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا 69 ألفًا و660 طالبًا وطالبة.

كما بلغ عدد طلاب الثانوية الذين تم توزيعهم على المعاهد في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد 151 ألفًا و264 طالبًا وطالبة.

ونوهت وزارة التعليم العالي باستنفاذ رغبات 6 آلاف و683 طالبًا وطالبة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد، من بينهم 5 آلاف و631 طالبًا وطالبة من القسم العلمي و1052 طالبًا وطالبة من القسم الأدبي رغباتهم في تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثالثة.

و نوهت وزارة التعليم العالي بأن ذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشي مع الحد الأدنى المعلن.

حدود تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي

آداب انتساب موجه دمنهور 250

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 250

آداب انتساب موجه الزقازيق 250

آداب انتساب موجه المنصورة 250

حقوق انتساب موجه القاهرة 250

حقوق انتساب موجه بني سويف 250

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل 250

المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف 250

تربية طفولة مبكرة مطروح 250

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 250

تربية نوعية الزقازيق 250

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات رياضة 250

سياحة وفنادق الإسكندرية 250

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب رياضة 250

آداب انتساب موجه الفيوم 250

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 250

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 250

تربية نوعية المنصورة 250

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 250

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 250

تربية (طفولة) سوهاج 249.5

تربية (طفولة) الوادي الجديد 249

آداب انتساب موجه طنطا 249

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة 249

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 248.5

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 248.5

حقوق انتساب موجه عين شمس 248

حقوق انتساب موجه حلوان 247.5

آداب جنوب الوادي 247

آداب أسيوط 247

تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة 247

المعهد التكنولوجي للتمريض بالمنيا 246.5

حقوق انتساب موجه بنها 246.5

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 246

آداب المنيا 246

حقوق انتساب موجه طنطا 246

حقوق انتساب موجه أسيوط 246

آداب انتساب موجه بني سويف 246

آداب انتساب موجه دمياط 246

تربية بني سويف رياضة 246

آداب الوادي الجديد 246

حقوق انتساب موجه أسوان 245.5

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 245.5

آداب انتساب موجه بور سعيد 245.5

تربية نوعية الفيوم 245

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 245

تربية المنيا رياضة 245

تربية نوعية عين شمس 245

آداب سوهاج 244.5

حقوق انتساب موجه المنصورة 244.5

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب رياضة 244

آداب انتساب موجه أسوان 244

حقوق انتساب موجه مدينة السادات 244

آداب انتساب موجه العريش 243.5

آداب انتساب موجه المنيا 243.5

تربية نوعية بنها 243.5

تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان 243

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات رياضة 243

آداب انتساب موجه أسيوط 243

تربية أسيوط رياضة 243

آداب انتساب موجه الوادي الجديد 242.5

تربية العريش رياضة 242

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 242

آداب انتساب موجه سوهاج 242

آداب انتساب موجه جنوب الوادي 242

تربية نوعية مطروح 241.5

تربية نوعية المنوفية بأشمون 241.5

تربية نوعية أسوان 241.5

تربية الوادي الجديد رياضة 241.5

تربية جنوب الوادي رياضة 241

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 241

المعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر (2+2) 241

أقتصاد منزلى العريش 240.6

تربية نوعية المنصورة بميت غمر 240.5

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية 240.5

تربية نوعية سوهاج 240

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول رياضة 240

تربية نوعية بور سعيد 240

تربية نوعية دمياط 239.5

تربية سوهاج رياضة 239.5

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج (2+2) 239.5

أقتصاد منزلى حلوان 239.1

خدمة اجتماعية حلوان 239

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 238.5

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 238.5

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين 238.5

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف 237.5

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 237

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 237

الفني لترميم الآثار بالاقصر 237

خدمة اجتماعية الفيوم 236.5

خدمة اجتماعية أسوان 236.5

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 236.5

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 236

المعهد التكنولوجي العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا (2+2) 236

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة 236

خدمة اجتماعية أسيوط 236

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة 235.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية 235.5

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط 235

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 235

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 235

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ رياضة 235

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 234.5

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 233.5

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس 233.5

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 233.5

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية 233

الفني التجارى بدمنهور 232.5

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا 232.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية 232

العالي للغات 6 اكتوبر 232

الفني التجارى بالروضه 232

المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر 231.5

العالي ترميم الآثار بأبي قير 231.5

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير 231

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 230.5

الفني التجارى باسيوط 230.5

الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة 230

الفني التجارى باسوان 229.5

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم 229.5

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة ترميم اثار 229.5

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 229

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية 229

العالي للغات بمصر جديده 229

الفني التجارى بالزقازيق 229

العالي حاسبات و نظم تجمع أول 229

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 228.5

الفني التجارى بالاسكندريه 228.5

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 228.5

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 228.5

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس 228.5

الفني للفنادق الاسكندريه 228

الفني التجارى بسوهاج 228

ك.ت. فني صناعى اسكندرية 227.5

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 227

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 227

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات 227

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط 226.5

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 226.5

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة 226.5

الفني التجارى بالعريش 226.5

الفني التجارى بقويسنا 226.5

الفني التجارى ببنها 226.5

الفني التجارى بقنا 226

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط 226

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 226

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية 225.5

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 225.5

معهد المنيا العالى للغات 225

تربية نوعية فنية أسيوط 225

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 224.5

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 224.5

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت 224.5

الفني للفنادق المطريه 224

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 224

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات 224

ك.ت. فني صناعى الصحافه 224

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه 224

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة 224

الفني التجارى بطنطا 224

الفني التجارى بالمطريه 223.5

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 223.5

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 223.5

تربية نوعية موسيقية المنيا 223

الفني التجارى بالمحله الكبرى 223

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية 222.5

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 222

الفني التجارى بالمنصوره 222

تربية رياضية بنين الإسكندرية 222

المعهد العالى للغات بأسوان 222

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 222

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه 222

تربية فنية المنيا 222

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة 221.5

الفني التجارى بشبرا 221

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحه 221

المعهد العالي للغات بالمنصورة 221

تربية رياضية بنين الفيوم 221

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون 220.5

الفني التجارى ببور سعيد 220.5

الفني التجارى بدمياط 220.5

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 220.5

تربية نوعية فنية الفيوم 220

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر 220

تربية نوعية موسيقية أسيوط 220

ك.ت. فني صناعى سوهاج 220

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا 220

ك.ت. فني صناعى اسوان 220

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) 220

معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات 219.5

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 219.5

ك.ت. فني صناعى الزقازيق 219

ك.ت. فني صناعى المطريه 219

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 219

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 219

معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات 219

الفني للفنادق بور سعيد 219

ك.ت. فني صناعى قنا 219

تربية رياضية بنات المنيا 219

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة 218.5

تربية نوعية فنية بنها 218.5

ك.ت. فني صناعى شبرا 218.5

ك.ت. فني صناعى بنها 218

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) 218

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر 218

ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى 217.5

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 217.5

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية 217

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 217

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية 217

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 217

ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين 216.5

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 216.5

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 216.5

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) 216.5

الفني للفنادق قنا 216.5

معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات 216.5

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم) 216

ك.ت. فني صناعى قويسنا 216

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم 216

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 216

ش.مطاعم فني سياحة مطريه 216

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية 216

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 216

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية 216

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر 216

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ 215.5

معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات 215.5

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر 215.5

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج 215

ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء 215

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) 215

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 215

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) 215

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة 215

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربى و إنجليزي 214.5

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 214.5

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان 214.5

معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات 214.5

تربية رياضية بنات الفيوم 214.5

تربية رياضية بنات بني سويف 214

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس 214

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات 214

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية 214

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة 214

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 214

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 214

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 214

ك.ت. فني صناعى بور سعيد 214

العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر 213.5

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر 213.5

ش.مطاعم فني سياحة قنا 213.5

تربية نوعية فنية سوهاج 213

المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف 213

الفراعنة العالي إدارة أعمال 213

العالي خدمه اجتماعيه بنها 213

نظم معلومات ادارية قطاميه 213

تربية رياضية بنات أسيوط 213

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 213

تربية فنية حلوان بالزمالك 213

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 212.5

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 212.5

المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا 212.5

تربية نوعية موسيقية سوهاج 212

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات 212

معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات 212

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول 212

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 212

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 212

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 212

تربية نوعية موسيقية القاهرة 212

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 212

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 211.5

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 211

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 211

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 211

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ 211

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم 210.5

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج 210

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر 210

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 210

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس 210

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 209.5

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 209.5

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 209.5

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس 209.5

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة 209

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 209

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى 209

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 209

تربية نوعية موسيقية عين شمس 209

تربية نوعية فنية طنطا 208.5

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات 208.5

تربية رياضية بنات بنها 208.5

تربية رياضية بنات سوهاج 208

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا 208

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) 208

العالي خدمه اجتماعيه المنصوره 208

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال 208

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 207.5

ع.دولى اعلام مدينةالشروق 207.5

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر 207.5

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزى 207

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 207

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي 207

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية 207

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 206.5

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 206.5

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 206.5

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات 206.5

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 206

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول 206

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد 206

تربية نوعية فنية جنوب الوادي 206

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول 205.5

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 205.5

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان 205.5

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى 205

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 205

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 205

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية 205

المعهد العالى لتكنولوجيا النقل وردان الجيزة 205

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط 205

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط 205

تربية رياضية بنات السويس 205

تربية رياضية بنين سوهاج 205

تربية رياضية بنين الوادي الجديد 205

تربية رياضية بنات الوادي الجديد 205

المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى 205

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 205

معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات 205

العالي خدمه إجتماعيه اسوان 205

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية 205

تربية رياضية بنين المنيا 205

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد 205

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية 205

تربية نوعية فنية كفر الشيخ 205

تربية رياضية بنين بني سويف 205

معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية 205

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيليةايجوث 205

تربية نوعية موسيقية الزقازيق 205

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 205

تربية رياضية بنين الزقازيق 205

تربية رياضية بنات الزقازيق 205

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 205

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش 205

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 205

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط 205

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى 205

تربية نوعية موسيقية المنوفية 205

تربية رياضية بنين مدينة السادات 205

تربية رياضية بنات مدينة السادات 205

تربية رياضية بنين بنها 205

تربية نوعية موسيقية بنها 205

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر 205

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 205

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 205

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر 205

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 205

تربية شعبة تربية فنية السويس 205

العالي سياحة وفنادق الغردقة 205

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 205

تربية رياضية بنين بور سعيد 205

تربية نوعية موسيقية بور سعيد 205

تربية رياضية بنين أسيوط 205

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 205

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية 205

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال 205

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار 205

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة 205

تربية نوعية فنية دمياط 205

تربية رياضية بنات أسوان 205

تربية رياضية بنين طنطا 205

تربية رياضية بنات طنطا 205

تربية رياضية بنين أسوان 205

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر 205

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة 205

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 205

العالي الفندقى بالاقصر إيجوث 205

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث 205

تربية نوعية فنية الزقازيق 205

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة 205

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة 205

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 205

تربية نوعية فنية المنصورة 205

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 205

تربية رياضية بنين حلوان 205

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة 205

تربية نوعية فنية القاهرة 205

تربية رياضية بنات الإسكندرية 205

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية 205

تربية رياضية بنين المنصورة 205

تربية نوعية فنية الإسكندرية 205

تربية رياضية بنات جنوب الوادي 205

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير 205

تربية رياضية بنين جنوب الوادي 205

تربية رياضية بنين كفر الشيخ 205

تربية رياضية بنات كفر الشيخ 205

تربية نوعية فنية عين شمس 205

تربية رياضية بنات المنصورة 205

تربية نوعية فنية أسوان 205

تربية نوعية موسيقية أسوان 205