استنفاد رغبات 6 آلاف و683 طالبًا في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استنفاد رغبات ستة آلاف و683 طالبًا وطالبة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد.

وأوضحت وزارة التعليم العالي استنفاد خمسة آلاف و631 طالبا وطالبة من القسم العلمي و1052 طالبا وطالبة من القسم الأدبي رغباتهم في تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثالثة.

ونوهت وزارة التعليم العالي بأن ذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشي مع الحد الأدنى المعلن .

وقالت وزارة التعليم العالي إنه تم توزيع 675 ألفًا و54 طالبا وطالبة من الثانوية العامة بعد انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا.

وذكرت وزارة التعليم العالي أنه تم توزيع 220 ألفًا و924 طالبًا وطالبة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا.

وبلغ عدد طلاب الثانوية الذين تم توزيعهم على الكليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا 69 ألفًا و660 طالبًا وطالبة.

كما بلغ عدد طلاب الثانوية الذين تم توزيعهم على المعاهد في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد 151 ألفًا و264 طالبًا وطالبة.

واعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق الجامعات 2023 للقبول المرحلة الثالثة للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

وأغلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بشكل نهائي يوم الثلاثاء الماضي.

وانتهى مكتب التنسيق من فرز النتائج وتوزيع طلاب الثانوية العامة المتقدمين في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات على الكليات والمعاهد استعدادًا لإعلان النتيجة.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة معرفة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني ( اضغط هنا ).



ولمعرفة نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثالثة يمكنك إدخال رقم الجلوس والرقم السري ثم الضغط على إظهار النتيجة.

وعقب ظهور نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثالثة يمكنك طباعة بطاقة الترشح للتقديم إلى الكلية أو المعهد.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الدور الأول والثاني التقديم في تقليل الاغتراب في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، بعد ظهور النتيجة حسب القواعد المتبعة.

