محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية وعينية لـ 150 حالة إنسانية



وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإرسال مساعدات مالية وعينية عاجلة لعدد 100 حالة من الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة إلى منازلهم مراعاة لظروفهم الصحية الشديدة وتخفيف العبء عن كاهلهم، وذلك بعد فحص أوراقهم من خلال لجنة المساعدات.



يأتي ذلك انطلاقاً من توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتقديم الدعم الكامل للأسر الأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري.

وفى استجابة فورية من محافظ المنوفية لتلبية رغبة إحدى فتيات مؤسسة تربية البنات التابعة لجمعية الهلال الأحمر بحي غرب شبين الكوم، أشار المحافظ إلى أنه تم شراء بعض مستلزمات الزواج لإتمام عرس زواجها، مقدماً تهانيه القلبية ومتمنياً لها حياة سعيدة.

ولتلبية مطالب عدد من الحالات الإنسانية، التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد 50 حالة مستحقة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لحل شكواهم والتعرف على مطالبهم وبحضور مديري مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والعمل وممثلي مديرية التموين، واستمع المحافظ لكل مطالب المواطنين ووجه الأجهزة المعنية بسرعة حلها فوراً كل في قطاعه.

وفي أجواء يسودها الفرحة والسرور، قام محافظ المنوفية بتوزيع مساعدات مالية وعينية من لحوم ومواد غذائية وبطاطين على الأسر مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة، وقدم المحافظ خالص تهانيه القلبية للأسر بمناسبة المولد النبوى الشريف ومتنمياً دوام التقدم والرقى لمصرنا الحبيبة، مشيراً إلى أنه قد أصدر توجيهات مشددة للأجهزة التنفيذية بعقد لقاءات دورية مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم لإيجاد الحلول الفورية حيالها، وخلال اللقاء أمر المحافظ بصرف 8 كراسى متحركة لعدد من ذوي الهمم بقرى كوم الضبع و كفر العجايزة و دراجيل ودنشواى وشنوان مراعاة لظروفهم الصحية والمساهمة في ممارسة حياتهم بشكل طبيعى.

كما استمع محافظ المنوفية لعدد من الحالات المرضية، واستجابة لمناشدة مواطن ببركة السبع عبر منصات التواصل الاجتماعى يعول 3 أطفال يعانوا من ظروف صحية صعبة، كلف على الفور كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتواصل مع الأسرة وتقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم، موجهاً بتحويل ( 5 ) حالات إلى مستشفى المخ والأعصاب بشبين الكوم، ومستشفى الشهداء لإجراء الفحوصات الطبية العاجلة لهم، وكذا تحويل 5 حالات أخرى إلى التأمين الصحى لتسهيل إجراءات صرف العلاج على نفقة الدولة واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لحالة مرضية بالمستشفى التعليمى، فيما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 9 حالات تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية، وكذا تكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع عدد من الحالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية.

وأكد محافظ المنوفية على أننا مستمرون في تقديم كل أوجه الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً من خلال تلقى لجنة المساعدات بالديوان العام الطلبات المقدمة وفحصها مع الجهات المختصة للوقوف على مدى الحالات المستحقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وفي نهاية اللقاء قدم الأهالي الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على تلك اللفتة الطيبة وحرصه واهتمامه بالتواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطني المحافظة لتلبية مطالبهم والوقوف بجانبهم وتقديم يد العون لهم.