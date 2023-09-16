نشرة الحوادث|الداخلية تشن حملات رادعة على تجار المخدات..وإحالة تشكيل عصابي تخصص سرقة مواشي للجنايات

يرصد موقع الوفد خلال السطور التالية أهم أخبار الحوادث التي وردت على مدار اليوم السبت وذلك في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع للقراء وجاء الأخبار على النحو التالي.

"أمن الجيزة" يُعاين موقع حادث انقلاب ميكروباص بطريق الواحات

عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، موقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق الواحات الصحراوي، بالإضافة إلى معاينة السيارة، وإعداد تقرير بحجم التلفيات التي لحقت بها.

وقد استمع رجال المباحث لأقوال المصابين في الحادث، كما تم نقل جثماني شخصين لقيا مصرعهما إلى ثلاجة المستشفى العام، و تم تحديد هويتهما، واستدعاء أفراد من أسرتيهما، لإنهاء الإجراءات الخاصة بدفنهما.

وقام رجال الإدارة العامة للمرور، بإزالة آثار الحادث من الطريق، وتم إعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة التحقيق.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث مرورى بطريق الواحات الصحراوي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وبصحبتهم الخدمات المرورية، وسيارات الإسعاف.

تبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من يد سائق سيارة ميكروباص، مما أدى إلى انقلابها، ونتج عن الحادث مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين نقلوا جميعهم إلى المستشفى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

"الداخلية" تواصل شن حملات رادعة لتجار المخدات

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجالي مكافحة السرقات والاتجار بالمواد المخدرة.

‏ففي مجال مكافحة السرقات ، تم ضبط موظف مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس عقب قيامه بشراء طاقم ألماس من محل مجوهرات بالجيزة، وطلبه من مالك المحل توصيله لمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة ، لدفع ثمنها إلا أنه قام بمغافلته وسرقة الحقيبة الخاصة به وبها (بعض المشغولات الذهبية والألماس - مبالغ مالية).

كما تم ضبط عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية" لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" وأنه وراء إرتكاب العديد من تلك الحوادث بذات الأسلوب بدائرة القسم ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب .

‏أما في مجال مكافحة المخدرات ، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته كمية من مخدرى "الآيس، الهيروين".

كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزته (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام - كمية من مادة الأسيتون مخلوطة بسائل الكيتامين المخدر - كمية من الأكياس الفارغة المعدة للتعبئة- 2 ميزان حساس- مكواة لتغليف الأكياس- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

كما تم ضبط عامل وسائق توك توك- مقيمان بمحافظة الجيزة بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,240 كيلو جرام.

وضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,200 كيلو جرام .

وكذا ضبط فكهانى مقيم بمحافظة القليوبية بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته كمية من مخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرام .

كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار - عدد 420 قرص لعقار الكبتاجون المخدر - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على 4 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار



تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة.



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (4أشخاص- مقيمين بالقاهرة) بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه ، وعثر بداخله على (حفرة بعمق 4 أمتاروأدوات التنقيب).. وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

سرقة انتهت بجريمة قتل.. تفاصيل إنهاء حياة سائق على يد أخرين بالمعادي



كشفت تحريات رجال أمن القاهرة، ملابسات واقعة اختفاء سائق في ظروف غامضة بالمعادي، وبالفحص تبين ان سائق وعامل خردة وراء ارتكاب الواقعة بدافع سرقة سيارته، وتحرر محضر بالواقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من عامل رخام، بلاغًا مفاده غياب شقيقه "يعمل سائق مقيم بمحافظة أسيوط" حال تواجده بمنطقة شق الثعبان بدائرة القسم، وأسفرت جهود فريق البحث المشكل عن تحديد مرتكب الواقعة سائق وعامل خردة تم ضبطهما.

وبمواجهتهما واعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد الإستيلاء على سيارة المجنى عليه والتصرف فيها بالبيع، حيث قاما بإستدراجه بدعوى توصيلهما بالسيارة ملكه وحال سيرهم بإحدى المدقات الجبلية قاما بإنزاله من السيارة والتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهما حتى تأكد من أنه فارق الحياة وعقب ذلك قاما بوضع بعض الحجارة عليه وإستوليا على السيارة ملكه ولاذا بالفرار.

وتم بإرشادهما العثور على جثة المجنى عليه بمكان إخفائها بمنطقه صحراوية وكذا ضبط السيارة الخاصة بالمجنى عليه بمكان إخفائها بمحافظة القليوبية، وتم ضبط سلاح نارى فرد خرطوش وكذا سلاح أبيض "مطواة" المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

فيما صرح المستشار يحيى سلطان محامي بالنقض أن إنهاء الحياة العمد يعرف بأنه إنهاء حياة شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها,ويجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بإنهاء الحياة، وأن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في إنهاء الحياة هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.

وأضاف أن المادة 238 من قانون العقوبات المصري تنص علي "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو احدي هاتين العقوبتين"

يُعرَّف إنهاء الحياة العمد بأنه إنهاء حياة شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها، حيث يجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بالقتل و و أن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في القتل هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.

إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواشي بالجيزة للمحكمة الجنائية

احالت النيابة العامة تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الماشية بالجيزة، إلى المحاكمة الجنائية، وقد قررت النيابة في وقت سابق حبس المتهمين وكلفت رجال الشرطة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

واعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المواشى بالجيزة في تحقيقات النيابة بارتكابهما 4 وقائع في منطقة منشأة القناطر بالجيزة، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما جزار، مقيم بمنطقة العمرانية بالجيزة

ونجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقة الماشية من داخل الحظائر بأسلوب "المغافلة"، وإعادة كافة المسروقات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

فقد أكدت معلومات قطاع الأمن العام قيام (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بنطاق محافظتى "الجيزة – المنيا") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقات الماشية ليلاً بأسلوب "المغافلة" من داخل الحظائر الملحقة بالمنازل ، مُتخذان من دائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة تم استهدافهما ، وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة "ملاكى" ملك زوجة أحدهما ، وبحوزتهما ( 2 فرد محلى – عدد من الطلقات من ذات العيار – مبلغ مالى) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد (4) وقائع بذات الأسلوب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة ، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما (جزار ، مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة) أمكن ضبطه.