برلمانى يطالب الحكومة بايجاد حلول جذرية لظاهرة انقطاع الكهرباء

تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بسؤال الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزراء الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية والمالية حول زيادة مدة انقطاع الكهرباء من ساعة الى ساعتين لتخفيف الأحمال

وتوجه " قاسم " بمجموعة من التساؤلات فى مقدمتها الى متى تنتهى ظاهرة انقطاع الكهرباء ؟ وهل سوف تستمر حتى مع اقتراب موسم الشتاء ؟ وماهى استعدادات الحكومة فى موسم الصيف القادم حتى لا تضر الى هذه السياسات التى ادت الى استياء شديد من المواطنين ؟ مؤكداً على ضرورة أن يتم التنسيق بين الوزراء المعنيين بالحكومة لايجاد حلول جذرية لهذه الأزمة.



وأكد النائب محمود قاسم أن المواطنين بصفة عامة وكبار السن وذوى القدرات الخاصة الذين يسكنون فى أبراج وعمارات سكنية متعددة الطوابق يعانون معاناة كبيرة عندما تنقطع الكهرباء لأنهم ليس لديهم القدرة على استخدام السلالم بسبب تعطل المصاعد الكهربائية مشيراُ الى أنهم ينتظرون عودة التيار الكهربائي أمام المصاعد الكهربائية للصعود الى وحداتهم السكنية.



وأكد النائب محمود قاسم أنه فى الوقت الذى تطالب فيه الحكومة من المواطنين ترشيد الاستهلاك الكهربائى نجد العديد من المنشات الحكومية بعد اوقات العمل الرسمى مضاءة بالكهرباء اضافة الى أن غالبية اعمدة الانارة على الطرق نجدها مضاءة بالنهار وتكون للأسف الشديد مظلمة بالليل اضافة الى وجود مليارات الجنيهات التى يتم اهدارها فى ملف سرقات التيار الكهربائى مطالباً من الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات للقضاء نهائياً على مثل هذه الجرائم التى بسببها يتم اهدار مليارات الجنيهات بالميزانية العامة للدولة