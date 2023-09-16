إطلاق فعاليات اليوم الحقلي السنوي لبرنامج بحوث الذرة الشامية

ينظم معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية اليوم السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ يوم الحقل السنوي لبرنامج الذرة الشامية .





وذلك لمشاهدة حقول المشاهدات للهجن التجارية والهجن الجديدة المبشرة



أكد الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية ان هذا اليوم الحقلي للتعرف علي الهجن الجديدة والمبشرة عالية الانتاج والمقاومة للأمراض ودرجات الحرارة المرتفعة وكذلك الهجن المبكرة التي تستهلك كميات مياة اقل وذلك بمحطة بحوث الزراعية سخا بكفر الشيخ واضاف خليل انه نظرا للأهمية الاستراتيجية لمحصول الذرة الشامية كأحد أركان الامن الغذائي المصري يهتم قسم بحوث الذرة الشامية سنويا بتنظيم يوم حقلي لابراز الانشطة المختلفة للقسم وتعريف المزارعين والشركات الوطنية لإنتاج التقاوي باهم الهجن المسجلة والمبشرة حيث يحتوي حقل المشاهدات هذا العام علي ١٨ هجين مسجل وهي ١١ هجين فردي اصفر ٥ هجن فردية بيضاء و٢ هجن الفشار و١٧ هجين مبشر في المراحل النهائية من التقييم وهي ١٠ هجن فردية صفراء و٥ هجن فردية بيضاء و٢ هجين فردي احمر وتتميز الهجن السابقة في محصول الحبوب العالي والنمو الخضري القوي بعد الحصاد مما يجعلها تستخدم للغرضين محصول الحبوب ومحصول السيلاج ومنها ما يعطي محصول حبوب وجودة عالية وهناك هجن مبكرة في النضج توفر المياة المستخدمة في الري