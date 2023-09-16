محام بقضية الآثار الكبرى في مصر القديمة : تحريات المباحث لم تتوصل لصحة الواقعة

قال شوقي رجب المحامي، موكل المتهم الأردني في قضية الآثار الكبرى بمنطقة مصر القديمة، إن النيابة تستعجل تقرير اللجنة الفنية لفحص هواتف المتهمين لبيان ما إذا كان هناك تعاملات سابقة لهم بخلاف تلك الواقعة من عدمه أم لا.

قضية الآثار الكبري

وأضاف محامي المتهم الإردني في قضية الآثار الكبرى، لـ الوفد، أن تحريات المباحث لم تتوصل إلى صحة الواقعة المنسوبة للمتهمين.

وفي السابق قال شوقي رجب المحامي، موكل المتهم الأردني في قضية الآثار الكبرى بمنطقة مصر القديمة، إنه تم إخلاء سبيل المتهم الأردني “المشتري” في الواقعة، كما تم إخلاء سبيل باق الـ11 متهم الأخارين بضمان مالي على ذمة التحقيقات.

وأضاف المحامي شوقي رجب، إنه دفع بإنتفاء ركني الجريمة المادي والمعنوي وذلك لعدم وجود واقعة الإتجار بالآثار أو سرقة قطع آثرية مملوكة للدولة أو إخفاء تلك القطع.

وكشف المحامي موكل المتهم الأردني، عن أن تقرير اللجنة الآثرية المشكلة من وزارة الآثار أفاد بعدم آثرية القطع.

وبدأت الواقعة أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، تلاحظ تجمع مجموعة من الأشخاص أثناء قيام إثنين منهم بعرض قطعة حجرية يشتبه فى أثريتها.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط كل من (طرف أول "بائعين": شخصين) حال إستقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما"، وبحوزتهما قطعة حجريه يشتبه فى أثريتها، (طرف ثان "وسطاء" : 5 أشخاص).. (طرف ثالث "مشترين": 5 أشخاص).. بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف الطرف الأول بسابقة تعرفهما على الطرف الثانى "الوسطاء" من خلال موقع "فيس بوك" وقيامهما بإيهامهم بعرضهم قطعة أثرية للبيع المضبوطة بحيازتهما وفى سبيل ذلك قام الطرف الثانى بالإتفاق مع مشترى للقطعة، وطلبوا منهم التقابل بمكان الضبط مع الطرف الثالث "المشترى" لإتمام عملية البيع.

بمواجهة الطرف الثانى والثالث بما جاء بأقوال الطرف الأول أيدوها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة أخرى قررت جهات التحقيق بحبس متهم منتحل صفة وبحوزته طبنجة صوت سرقة سيارة سيدة بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتباشر النيابة المختصة بالجيزة التحقيق في واقعة سرقة سيارة سيدة من قبل شخص انتحل صفة وبحوزته طبنجة صوت.