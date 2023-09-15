دورة تدريبية عن الطرق الحديثة والمتكاملة في مكافحة الحشائش الشتوية بالشرقية

أكد المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، أن إدارة الإرشاد الزراعية بالمديرية، نظمت دورة تدريبية حول طرق المكافحة المتكاملة للحشائش الشتوية في حضور المهندس أشرف الدمرداش مدير عام الإرشاد الزراعي، والدكتور سعيد ضاحي، والمهندسة نورا محمد بالإدارة المركزية للإرشاد ومهندسو جهاز الإرشاد الزراعي بالمديرية، وعدد من مديري الجمعيات الزراعية والمزارعين.

أوضح وكيل وزارة الزراعة أنه خلال الدورة التدريبية تم التعريف بطرق المكافحة المتكاملة للتخلص من الحشائش، أو تقليل منافستها للمحاصيل المصاحبة لها بكفاءة عالية، مع تلافى حدوث ضرر للبيئة.

وأشار إلى أن الحشائش تعد من الآفات الخطيرة التي تؤدى الى حدوث أضرار عديدة تقلل من صفات وجودة الإنتاج الزراعي، وتم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور.