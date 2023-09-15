"الطرق الحديثة والمتكاملة في مكافحة الحشائش الشتوية" ندوة بزراعة الشرقية

استعداداً للمحاصيل الشتوية..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعه المحاصيل، لتحقيق أعلى انتاجية للفدان ولتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يُساهم في زيادة الدخل القومي.

وأضاف محافظ الشرقية، أن المحافظة لا تألوا جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم، مشدداً على ضرورة تفعيل دور المرشدين الزراعيين للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثة للري والزراعة لتحسين وزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية.

وفي هذا الإطار أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعية بالمديرية بتنظيم دورة تدريبية حول طرق المكافحة المتكاملة للحشائش الشتوية، في حضور المهندس أشرف الدمرداش مدير عام الإرشاد الزراعي، والدكتور سعيد ضاحي، والمهندسة نورا محمد بالإدارة المركزية للإرشاد، ومهندسو جهاز الإرشاد الزراعي بالمديرية، وعدد من مديري الجمعيات الزراعية والمزارعين.

أوضح وكيل وزارة الزراعة أنه خلال الدورة التدريبية تم التعريف بطرق المكافحة المتكاملة للتخلص من الحشائش أو تقليل منافستها للمحاصيل المصاحبة لها بكفاءة عالية مع تلافى حدوث ضرر للبيئة حيث تعد الحشائش من الآفات الخطيرة التي تؤدى الى حدوث أضرار عديدة تقلل من صفات وجودة الإنتاج الزراعي، وتم فتح باب المناقشة والرد علي استفسارات الحضور.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أكد أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يُسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

ومن جانبه أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بتنظيم يوم حصاد لمحصول السمسم المحمل على القطن بقرية شبرا صورة التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، وذلك ضمن فعاليات برنامج التعاون المشترك بين مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية، ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية، وقسم بحوث التكثيف المحصولي بالقطاع الزراعى بالشرقية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أميره عطيه الميهى بقسم التكثيف المحصولى، والدكتور على ناصف بقسم بحوث المحاصيل الزيتية، والمهندس صلاح محيى الدين مدير الادارة الزراعية بديرب نجم، والمهندس محمود الشناف اخصائى القطن بالمحافظة، ومهندسو الإرشاد بالإدارة الزراعية بديرب نجم، وعدد من المزارعين.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أنه تم اخذ عينة من المحصول من مساحة 2 فى 3 متر تقريبًا، وجارى تجفيف العينة لمدة اسبوعين لفصل البذور وتقدير العينة من قبل مندوب العينات، وذلك للتعرف علي متوسط انتاجية المحصول.

كما شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية، أو محاولة للبناء من دون ترخيص واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل قوة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالإستجابة السريعة لشكوى أحد المواطنين بغلق ممر خلف إستاد جامعة الزقازيق، وتم فتح الشارع أمام المارة وإزالة أسباب الشكوى.

وفى ذات السياق تم التصدي فى المهد لحالة بناء مخالف بنطاق الوحدة المحلية ببهنباى، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز أولاد صقر بإزالة بناء بدون ترخيص على مساحة 20 متر بالوحدة المحلية بالقصاصين، وبالوحدة المحلية ببنى حسن تم إزالة فورية لإنشاء مبنى عبارة عن شدة خشبية وسملات علي مساحة 50 متر بعزبة الشلابوة، وتم الإزالة وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالف.

وشنت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد حملة لإزالة غرفة بالطوب الدبش فى المهد على مساحة ٢٠متر بناحية دعبس الملاك، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ديرب نجم تم تنفيذ إزالة وإيقاف الأعمال المخالفة بنطاق الوحدة المحلية بقرموط صهبرة، وقد اسفرت الحملة عن فك وإزالة شدة خشبية للدور الثاني علوي بدون الحصول على ترخيص بمساحة ١٢٠متر، كما تم شن حملة إزالة بقرية السحايرة التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق، وأسفرت الحملة عن إزالة شدة خشبية لبدروم على مساحة ٣٥ متر، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بالشرقية، حملات إزالة مكبرة، حفاظًا على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة ومنها:

شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة لإزالة تعدي بقرية النخاس، لقيام أحد المواطنين ببناء منزل بالطوب الدبش على مساحة 100 متر، وتمت الإزالة بواسطة القسم الهندسي بالوحدة، وتطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعباسة بإزالة غرفة على مساحة ٢٠م٢ بالعباسة الكبري حفاظًا على الرقعة الزراعية.

وبمركز الحسينية وبالتنسيق مع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق تم إزالة سور مبني بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 50 مترًا طوليًا، كما قامت الوحدة المحلية بقصاصين الشرق بفك شدة خشبية لصب دور أول علوي على مساحة 350 مترًا بناحية مفارق الشرطة التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق، وذلك تأكيدًا على قوة وهيبة الدولة، وتم تطبيق القانون على المخالفين.

وأزالت الأجهزة التنفيذية بمركز ديرب نجم سور من الخشب والطوب الأحمر على مساحة 2 قيراط لإقامة محل بلاستيشن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.