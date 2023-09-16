عرفوا إن معاه فلوس.. تفاصيل سرقة رجل أعمال بالجيزة

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة سرقة منزل رجل أعمال في الجيزة من قبل 3 متهمين.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بسرقة شقة رجل أعمال فى الهرم 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث الجنائية حول الحادث وبيان وجود وقائع مماثلة من عدمه.

سرقة رجل أعمال بالهرم



وأقر المتهمون أمام النيابة العامة بسرقة مبلغ مالي من مسكن رجل أعمال في الهرم بارتكاب الجريمة وذكروا أنهم تربطهم معاملات مادية مع رجل الأعمال المجنى عليه، وفور علمهم باحتفاظه بمبلغ مالي كبير بمسكنه، خاص بأعماله، قرروا سرقته.

وتعود البداية بورود لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض رجل أعمال لسرقة مسكنه بمنطقة الهرم، بإجراء التحريات تبين أن 3 أشخاص تم تحديد هويتهم وراء ارتكاب السرقة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن النقود المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.



وفي واقعة أخرى قررت جهات التحقيق بحبس متهم منتحل صفة وبحوزته طبنجة صوت سرقة سيارة سيدة بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتباشر النيابة المختصة بالجيزة التحقيق في واقعة سرقة سيارة سيدة من قبل شخص انتحل صفة وبحوزته طبنجة صوت.



وتستمع النيابة العامة لأقوال الشهود في الواقعة والتحفظ على السيارة لحين الانتهاء من رفع البصمات.

كما كلفت بتفريع الكاميرات المحيطة بموقع الحادث وسرعة الانتهاء من تحريات المباحث.

وكانت البداية بورود بلاتغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من سيدة مقيمة بدائرة القسم بسرقة سيارتها بطريق الفيوم بدائرة القسم.

وبالفحص وسؤال المبلغة مقيمة بدائرة القسم قررت أنه حال سيرها بالطريق المُشار إليه بالسيارة ملكها قام أحد الأشخاص باستيقافها وسرقة سيارتها بأسلوب انتحال الصفة ولاذ بالهرب.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح)، وبحوزته (طبنجة صوت - السيارة المُبلغ بسرقتها) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.