جنايات القاهرة تعاقب محامياً متهماً بالاختلاس (تفاصيل)

عاقبت محكمة جنايات القاهرة متهمًا بالاختلاس بالحبس لمدة عام، حيث استغل صفته عاملا بإحدى شركات المساهمة التي لا يساهم المال العام بنصيب في رأسمالها محامي بإدارة الشئون القانونية بشركة المجموعة التجارية الدولية اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته.

اختلاس محامي من عمله بشركة مساهمه

ووجهت النيابة العامة للمتهم "ص. م" 37 عاما ويعمل محامياً أنه بصفته عاملا بإحدى شركات المساهمة التي لا يساهم المال العام بنصيب في رأسمالها محامي بإدارة الشئون القانونية بشركة المجموعة التجارية الدولية اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته، ذلك بأن اختلس مبلغ اثنين وعشرين ألفا وخمسمائة جنيه والمملوك لجهة عمله آنفة الذكر.



وشهد رئيس مجلس إدارة المجموعة التجارية الدولية باستلام المتهم مبلغا وقدره اثنان وعشرون ألفا وخمسمائة جنيها بصفته محامي الشركة بموجب إذن صرف النقدية المذيل بتوقيعه لسداده لإدارة تنفيذ محكمة حلوان الابتدائية نفاذا لما قضى به الحكم الصادر في الدعوى رقم ۱۷۰۳ لسنة ٢٠١٥ عمال كلي طنطا إلا أنه لم يقم بسداده أو رده للشركة مختلسًا إياه لنفسه، مما اضطر الشركة في ضوء ذلك لسداد المبلغ مرة أخرى معرفة الشاهد الثاني.

كما شهد أمين خزينة بشركة المجموعة التجارية الدولية بتقديم المتهم طلب صرف عهدة مستوفي توقيعات المختصين بالشركة، وبناء عليه حرر له نموذج إذن صرف نقدية ذيله المتهم بتوقيعه وتسلم موجبه المبلغ محل الواقعةالسداده لإدارة التنفيذ المختصة إلا أنه لم يسدد المتهم لذلك المبلغ أو رده للشركة

وشهد أمين خزينة بشركة المجموعة التجارية الدولية بحضوره إجراءات تقدم المتهم لصرف المبلغ المختلس على نحو ما جاء بشهادة سابقه، وتوجهه رفقة الشاهد الثاني لسداد المبلغ المالي لإدارة التنفيذ المعنية عوضا عما اختلسه المتهم.

وقال مقدم شرطة مفتش بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإن تحرياته توصلت لصحة اختلاس المتهم لمبلغ اثنين وعشرين ألفا وخمسمائة جنيها من الشركة محل عمله المجموعة التجارية الدولية بأن تسلمه بسبب وظيفته محاميا بالشركة لسداده لإدارة التنفيذ المعنية وفاء لما قضى به حكم صادر في إحدى القضايا، إلا أنه احتبسه لنفسه بنية تملكه.

وفي واقعة آخرى تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة نصب على ربة منزل من قبل 3 متهمين وتوقيعها على 32 إيصال أمانة بحجة الحصول منهم على قرض بمبلغ مالي إلا أنها تعرضت للنصب.



وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بالنصب على ربة منزل، وإرغامها على توقيع إيصالات أمانة فى البساتين.



وتعود البداية بورود بلاغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل بتضررها من أشخاص مجهولين، لقيامهم بالنصب عليها والاتفاق معها على إعطائها قرض مالي نظير التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة.