أقام بيت ثقافة منفلوط برئاسة الشاعر بهاء توفيق محاضرة ثقافية بعنوان "مساوئ الانترنت" حيث تحدث خلالها عن المخاطر والعواقب السلبية التي يمكن أن تنجم عن استخدام الإنترنت. قدم الشاعر بهاء توفيق تعريفاً شاملاً للإنترنت وتناول المسميات المختلفة التي تُطلق على الشبكة العنكبوتية، بالإضافة إلى معرفة كيف بدأ استخدامها وتطورها على مر السنين.

وناقش الشاعر بهاء توفيق الجوانب الإيجابية للإنترنت، حيث أشار إلى دورها في توفير الوقت والجهد بفضل سرعة وسهولة الحصول على المعلومات وتطبيقاتها المتعددة. لكنه لم يغفل الحديث عن السلبيات والمساوئ التي يمكن أن تعترض المستخدمين، مثل الأضرار الصحية التي يمكن أن تتعرض لها الأطفال والكبار نتيجة الجلوس لفترات طويلة أمام الشاشة، بالإضافة إلى ارتكاب الشباب للأخطاء من خلال زيارة المواقع الممنوعة، والتعرض للنصب والاحتيال، وفقدان الاندماج بالمجتمع وضياع الوقت والمال أحيانًا.

تأتي هذه المحاضرة في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنسجم مع التعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، وتحت إشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل. قد قام فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي بتنظيم هذه الفعالية ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

هذه الفعاليات الثقافية والفنية المنظمة من قبل بيت ثقافة منفلوط ضمن سعي الجهات المعنية لتعزيز الوعي الثقافي بين الجمهور وتنشيط الحياة الثقافية في المجتمع، وذلك من خلال تنظيم محاضرات وورش عمل وفعاليات أخرى تهدف إلى إثراء المعرفة وتوفير بيئة ثقافية مناسبة للجميع.

ثقافة منفلوط تناقش مخاطر الانترنت في محاضرة تثقيفية

ثقافة منفلوط تناقش مخاطر الانترنت في محاضرة تثقيفية

ثقافة منفلوط تناقش مخاطر الانترنت في محاضرة تثقيفية

ثقافة منفلوط تناقش مخاطر الانترنت في محاضرة تثقيفية