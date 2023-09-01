ضبط شخص لقيامه بإدارة شبكة توزيع إنترنت بدون ترخيص

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإدارة شبكة توزيع إنترنت بدون ترخيص، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم المصنفات الفنية والتعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) بإدارة شبكة إنترنت هوائية بالعقار سكنه، بقصد توزيعها على عملائه بمقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالعقار سكنه وعٌثر بداخله على (عدد 4 "راوتر" لتشغيل الإنترنت - جهاز سويتش إنترنت – عدد 3 طبق هوائى خاص بالشبكة لإرسال وإستقبال الإنترنت – جهاز سيلفر لتوزيع الإنترنت - عدد 4 جهاز أدبتر لتوصيل الإنترنت - عدد 3 جهاز باور لتنظيم الكهرباء).

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة .

حدد قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جرائم بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي محمى طبقا للقانون بدون تصريح، أو قام بتقليده، ونصت المادة 181 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

أولاً - بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى محمى طبقاً لأحكام هذا القانون، أو طرحة للتداول بأية صورة من الصور بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.

ثانياً - تقليد مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده.

ثالثاً - التقليد فى الداخل لمصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى منشور فى الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده.

رابعاً - نشر مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعي أو أداء محمي طبقاً لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.

خامساً - التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأى جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.

سادساً - الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.