موعد انخفاض أسعار الجزر

قال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الجزر إرتفعت خلال هذه الأيام حتي وصل سعر الكيلو الواحد في بعض الاماكن إلى 30 جنيهًا، لافتًا إلى أن الأسعار سوف تبدأ في التراجع في آخر شهر سبتمبر وبداية شهر أكتوبر المقبل مع بداية طرح بشاير العروة الجديدة لتعود الاسعار لطبيعتها في شهري ديسمبر ويناير ذروة انتاج الجزر و يحتاج الجزر حتي ينضج في الغالب لنحو 120 يوم.

زراعة محصول الجزر في مصر

وأضاف أبو صدام، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن محصول الجزر يُزرع في مصر في ثلاث عروات تبدأ العروة الأولي في شهري يونيه ويوليو ويظهر انتاجها في سبتمبر واكتوبر وتزرع فيها الأصناف مبكرة النضج كالصنف الياباني وهذه العروة تأثرت بالعوامل المناخية السلبية مما ساهم في قلة إنتاجها، أم العروة الثانية فيتم زراعتها في شهري سبتمبر وأكتوبر وتنتج في ديسمبر ويناير ويُزرع فيه الصنف شنتناي والبلدي، أم العروة الثالثة والاخيرة فتزرع في شهري ديسمبر ويناير لتحصد في شهري إبريل ومايو.

فوائد الجزر

وأشار إلى أن فدان الجزر ينتج من 18 الي 20 طن حسب الصنف ووقت الزراعة وطبيعة الارض ومدي خدمة المزارع، ويدخل في صناعة المخللات والمربى وفي صناعة الحلويات ، وله العديد من الفوائد منها تقوية النظر، الوقاية من أمراض القلب وتقوية المناعة، وتقليل الاصابة بخطر السرطان، خفض الضغط تقليل نسبة الاصابة بالسكر، ويحسن من صحة الجلد والاظافر لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة.

انخفاض أسعار الجزر

واكد عبدالرحمن ان انخفاض اسعار الجزر الأعوام الماضية جعل الفلاحين يعرفون عن زراعته نسبيا ويتجهون لزراعة محاصيل أكثر ربحية بالإضافة إلى العوامل المناخيه التي ادت لقلة الانتاج وتاخر النضج في بعض الاحيان مع زيادة الطلب علي الجزر في الفتره الاخيره واستخدامه بكثره في المخللات و تصدير كميات كبيره من الجزر للخارج حيث صدرنا خلال العام الحالي بما يعادل 4.66 مليون دولار جزر فقط طبقا لتقرير التجارة الخارجية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.