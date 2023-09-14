الزراعة تكشف موعد انتهاء فصل الصيف

أكد الدكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة لشئون المناخ، أن فصل الصيف ينتهي رسيمًا في مصر بعد 8 أيام، مضيفا أن الأيام الحالية تنتقل الأجواء بشكل تدريجي إلى فصل الخريف.

تحول درجات الحرارة

وقال مستشار وزير الزراعة لشئون المناخ في تصريحات له، إن الفترة الحالية بدأت الأجواء في التحول من حرارة الصيف الملتهبة إلى الأجواء الخريفية مباشرة.

وأكد فهيم أن الجو الفترة الحالية سيشهد انكسار حرارة ليلًا وستزيد فروق الحرارة بين النهار والليل، كما سترتفع معدلات رطوبة نهاره.

وأشار مستشار وزير الزراعة إلى بدء ظهور السحب شمالًا كما ستزيد الشبورة المائية في الوجه البحري، موضحًا أن فصل الشتاء المقبل سيكون متقلبًا.

درجات الحرارة في مصر اليوم

القاهرة الصغرى 24 والعظمى 34

وادى النطرون الصغرى 24 والعظمى 35

المنصورة الصغرى 25 والعظمى 34

الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 34

دمياط الصغرى 25 والعظمى 32

بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 31

الإسماعيلية الصغرى 26 والعظمى 35

السويس الصغرى 24 والعظمى 34

العريش الصغرى 25 والعظمى 32

رفح الصغرى 25 والعظمى 32

شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 36

الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 30

مطروح الصغرى 23 والعظمى 29

الغردقة الصغرى 28 والعظمى 37