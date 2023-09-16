بغية اقتراضها مبلغاً مالياً.. حبس 3 متهمين نصبوا على سيدة في إيصالات أمانة

قررت النيابة العامة حبس 3 متهمين نصبوا على ربة منزل في توقيع 32 إيصال أمانة بغية الحصول منهم على قرض بمبلغ مالي.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة نصب على ربة منزل من قبل 3 متهمين وتوقيعها على 32 إيصال أمانة بحجة الحصول منهم على قرض بمبلغ مالي إلا أنها تعرضت للنصب.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بالنصب على ربة منزل، وإرغامها على توقيع إيصالات أمانة فى البساتين.

وتعود البداية بورود بلاغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل بتضررها من أشخاص مجهولين، لقيامهم بالنصب عليها والاتفاق معها على إعطائها قرض مالي نظير التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة.

وكشفت التحريات أنه تم التقابل معها وشقيقها بأحد المناطق بدائرة القسم لتسليمها المبلغ المالي إلا أنها فوجئت عقب توقيعها على إيصالات الأمانة، أنهم قاموا بالاستيلاء على هاتفها المحمول وصرفهما دون إعطائها المبلغ المتفق عليه، بإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة 3 أشخاص.

وبالفحص وتقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم عدد 32 إيصال أمانة "مُذيلين بتوقيع المجنى عليها" – 2 هاتف محمول "خاصين بالمجنى عليهما".

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر الأول بأنه نظراً لارتباطه بصلة نسب بزوج المُبلغة "متواجد حالياً خارج البلاد"، وقيام الأخير بالتحصل منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها فى مجال بيع الهواتف المحمولة دون أخذ الضمانات اللازمة عليه.

واكتشافهم عقب ذلك سفره خارج البلاد دون رد المبالغ المالية، فاختمرت في ذهنه الاستعانة بالشخصين الآخرين لاستدراج "المجنى عليها"، عقب علمهم برغبتها في اقتراض مبلغ مالي وقاموا بالتواصل معها وإيهامها بعملهم بإحدى شركات القروض، وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.