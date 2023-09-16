أهالي قرية سدس الأمراء ببني سويف يحتشدون لاستقبال الرئيس السيسي (شاهد)

يستعد أهالي قرية “سدس الأمراء”، بمركز ببا في محافظة بني سويف، لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك استعدادًا لافتتاحه مجموعة من المشروعات القومية.

ورفع أهالي القرية الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مصحوبة بلافتات الشكر على المشروعات التنموية الكبيرة التي تمت في القرية.

أهالي قرية سدس الأمراء ببني سويف

وتأتي زيارة الرئيس لقرية سدس الأمراء، ضمن زياراته لمحافظة بنى سويف لافتتاح العديد من المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

أهالي قرية سدس الأمراء ببني سويف

أهالي قرية سدس الأمراء ببني سويف

أهالي قرية سدس الأمراء ببني سويف

ومن المشروعات التي يفتتحها الرئيس في محافظة بني سويف، مشروع إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، وإنشاء مركز طب الأسرة، ووحدة الإسعاف بقرية سدس “إنشاء جديد”، الذي ينفذه جهاز التعمير، ضمن حزمة من المشروعات يجرى تنفيذها في القطاع الصحي لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة ببا، علاوة على تفقد نقطة شرطة سدس.