السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الرئيس السيسي يفتتح عددًا من المشروعات ببني سويف

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعد قليل، عددًا من المشروعات الصحية بقرية سدس الأمراء مركز ببا ببني سويف.

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يأتي ذلك خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة بنى سويف لافتتاح العديد من المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

المشروعات القومية 

ومن المشروعات التي من المقرر افتتاحها، بقرية سدس الأمراء مركز ببا ببني سويف، في قطاع الصحة، مشروع إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، وإنشاء مركز طب الأسرة، ووحدة الإسعاف بقرية سدس' إنشاء جديد' والذي ينفذه جهاز التعمير، ضمن حزمة من المشروعات يجرى تنفيذها في القطاع الصحي لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة ببا، علاوة على تفقد نقطة شرطة سدس

ومن المقرر أن يتفقد الرئيس السيسي، عددا من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بدائرة مجلس قروي سدس الأمراء، مركز ببا محافظة بني سويف.

وتشمل المشروعات قطاعات الصحة والتعليم والخدمة المجتمعية لتوفير حياة كريمة لأهالي بني سويف، حيث تعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصري، أحد أهم المبادرات الرئاسية التنموية التي تشهدها الدولة، والتي ستسهم بشكل كبير في تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية

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