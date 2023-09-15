خبير اقتصادي: السيسي يولي ملف الحماية الاجتماعية اهتمامًا بالغًا (فيديو)

أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن الدولة حرصت أن يكون هناك شبكة أو مظلة من الحماية الاجتماعية لحماية الأسر من جراء عملية الاصلاح الاقتصادي.

وأضاف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن ملف الحماية الاجتماعية في غاية الأهمية والرئيس السيسي أولي به اهتمامًا بالغًا، نظرا لأنه مع الاصلاح الاقتصادي يتأثر عدد كبير من الشرائح والأسر الأولى بالرعاية من تداعيات عملية الإصلاح.

توسيع مظلة الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة

وأشار إلى أن الدولة تزيد كل سنة من الدعم النقدي المقدم للأسر الأكثر احتياجاً٫ موضحا أنه تم توسيع مظلة الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة لتشمل أكبر عدد ممكن من الفئات الأولي بالرعاية.