الجمعة 15 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

خبير اقتصادي: السيسي يولي ملف الحماية الاجتماعية اهتمامًا بالغًا (فيديو)

الدكتور مصطفى بدرة
الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي

أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن الدولة حرصت أن يكون هناك شبكة أو مظلة من الحماية الاجتماعية لحماية الأسر من جراء عملية الاصلاح الاقتصادي.

txt

النائب أيمن محسب يكشف دور برامج الحماية الاجتماعية في تطوير حياة المصريين

وأضاف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن ملف الحماية الاجتماعية في غاية الأهمية والرئيس السيسي أولي به اهتمامًا بالغًا، نظرا لأنه مع الاصلاح الاقتصادي يتأثر عدد كبير من الشرائح والأسر الأولى بالرعاية من تداعيات عملية الإصلاح.

توسيع مظلة الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة

وأشار إلى أن الدولة تزيد كل سنة من الدعم النقدي المقدم للأسر الأكثر احتياجاً٫ موضحا  أنه تم توسيع مظلة الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة لتشمل أكبر عدد ممكن من الفئات الأولي بالرعاية.

مواد متعلقة

النائب أيمن محسب يكشف دور برامج الحماية الاجتماعية في تطوير حياة المصريين

محافظ القاهرة: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا لملف الحماية الاجتماعية
الجريدة الورقية