مواعيد مباريات اليوم السبت و القنوات الناقلة

يشهد جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 16 سبتمبر الجاري، مواجهات من العيار الثقيل، بمختلف الدوريات حول العالم، وترصد إليكم بوابة الوفد الإلكترونية مواعيد منافسات في الدوري الإنجليزي، والدوزري الإسباني، والدوري الإيطالي، والدوري السعودي

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 16 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة



مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي



ولفرهامبتون و ليفربول في تمام الساعة 3:30 بتوقيت 2:30 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

أستون فيلا و كريستال بالاس في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي اكسرا 3.

فولهام و لوتون تاون 5:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي اكسرا 1.

مانشستر يونايتد ضد برايتون 5:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.

توتنهام و شيفيلد يونايتد في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 6.

وست هام يونايتد و مانشستر سيتي فى تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

نيوكاسل يونايتد و برينتفورد فى تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

مباريات الدوري الإسباني



أتلتيك بلباو ضد قاديش 3:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 3.

فالنسيا ضد أتليتكو مدريد 5:15 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 3.

سيلتا فيجو ضد ريال مايوركا القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 3.

برشلونة ضد ريال بيتيس 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي



يوفنتوس و لاتسيو 4:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 وتطبيق “Starz Play APP” .

انتر ميلان و ميلان في تمام الساعة 8:00 بتوقيت أبو ظبي، 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 7:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 و تطبيق “Starz Play APP”.

جنوى و نابولي 9:45 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 وتطبيق “Starz Play APP”.

مباريات اليوم في الدوري الألماني



لايبزج ضد أوجسبورج

يُقام اللقاء في تمام الساعة 5:30 بتوقيت أبو ظبي، 4:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 8.

فرايبورج ضد بوروسيا دورتموند

يُقام اللقاء في تمام الساعة 5:30 بتوقيت أبو ظبي، 4:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 5.

فولفسبورج ضد يونيون برلين

يُقام اللقاء في تمام الساعة 5:30 بتوقيت أبو ظبي، 4:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:30 بتوقيت القاهرة عبر تطبيق بي ان سبورتس “TOD App”.

ماينز ضد شتوتجارت 4:30 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر تطبيق بي ان سبورتس “TOD App”.

كولن ضد هوفنهايم 4:30 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر تطبيق بي ان سبورتس “TOD App”.

بوخوم ضد آينتراخت فرانكفورت 7:30 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 5.

مباريات اليوم في الدوري الفرنسي



رين و ليل 6:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 4.

لانس و ميتز 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 4.

مباريات اليوم في الدوري السعودي



أبها و الاتفاق 3:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC EXTRA 1).

الحزم و الطائي 6:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC EXTRA 2).

الرائد و النصر 6:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC EXTRA 1).

الأهلي و التعاون 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC 1) و(SSC 5).

مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا

النجم الساحلي التونسي و الجيش الملكي المغربي 6:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.

مباريات اليوم في كأس الكونفدرالية الأفريقية

أرتا سيد الجيبوتي و الزمالك المصري في تمام الساعة 5:00 بتوقيت أبو ظبي، 4:00 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة 4:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.

بيندل انسورانس النيجيري ونهضة بركان المغربي 6:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.