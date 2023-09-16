نادي القصة بقصر ثقافة أسيوط يناقش أعمال الأدباء

شهد نادي القصة في قصر ثقافة أسيوط تعزيز قراءة وكتابة القصة القصيرة وتبادل الأفكار والخبرات بين الأدباء والكتاب في المدينة. ويعتبر هذا النادي فرصة رائعة للقاء العديد من الشباب الذين يهتمون بالأدب والكتابة.

ترأس اللقاء الأديب أحمد راشد البطل الذي يعتبر أحد أبرز الأدباء في المدينة، وقد حضره أيضًا الأديب الروائي ايمن رجب والأديب الدكتور احمد مصطفي علي والأديب ضياء مكاوي، رئيس فرع ثقافة أسيوط. وقد تم تنظيم اللقاء وفقًا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني والإقليم الثقافي لوسط الصعيد برئاسة الكاتب محمد نبيل.

تضمنت الفعاليات الثقافية والفنية التي نظمها فرع ثقافة أسيوط في إطار برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي، مجموعة متنوعة من الفعاليات مثل الدورات التدريبية على كتابة القصة القصيرة وورش العمل الأدبية. هذا بالإضافة إلى الندوات والمحاضرات التي تتناول أعمال الأدباء المتميزين في المدينة ومناقشة الأفلام والأفلام الوثائقية ذات الصلة بالأدب.

وتأتي هذه الفعاليات الثقافية ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الثقافة والأدب في المدينة وتشجيع الشباب على القراءة والكتابة. وبفضل تنظيم مثل هذه الأنشطة، يصبح لدى الشباب في أسيوط فرصة للاستمتاع بالثقافة والتعلم من الكتاب والأدباء الذين يشاركون خبراتهم ومعرفتهم.

نادي القصة بقصر ثقافة اسيوط يناقش الأعمال القصصية للأدباء

نادي القصة بقصر ثقافة اسيوط يناقش الأعمال القصصية للأدباء

نادي القصة بقصر ثقافة اسيوط يناقش الأعمال القصصية للأدباء

نادي القصة بقصر ثقافة اسيوط يناقش الأعمال القصصية للأدباء

نادي القصة بقصر ثقافة اسيوط يناقش الأعمال القصصية للأدباء