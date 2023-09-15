توزيع 675 ألف طالب ثانوية عامة في تنسيق الجامعات 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توزيع 675 ألفًا و54 طالبا وطالبة من الثانوية العامة في تنسيق الجامعات 2023 بعد انتهاء المرحلة الثالثة.

وذكرت وزارة التعليم العالي أنه تم توزيع 220 ألفًا و924 طالبًا وطالبة في تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثالثة.

وبلغ عدد طلاب الثانوية الذين تم توزيعهم على الكليات في تنسيق الجامعات 2023 بالمرحلة الثالثة 69 ألفًا و660 طالبًا وطالبة.

كما بلغ عدد طلاب الثانوية الذين تم توزيعهم على المعاهد في تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثالثة 151 ألفًا و264 طالبًا وطالبة.

وأشارت وزارة التعليم العالي إلى استنفاد خمسة آلاف و631 طالبا وطالبة من القسم العلمي و1052 طالبا وطالبة من القسم الأدبي رغباتهم في تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثالثة.

ونوهت وزارة التعليم العالي بأن ذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشي مع الحد الأدنى المعلن .

واعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق الجامعات 2023 للقبول المرحلة الثالثة للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

وأغلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بشكل نهائي يوم الثلاثاء الماضي.

وانتهى مكتب التنسيق من فرز النتائج وتوزيع طلاب الثانوية العامة المتقدمين في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات على الكليات والمعاهد استعدادًا لإعلان النتيجة.

رابط تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثالثة

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن رابط نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثالثة عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة معرفة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثالثة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا).

ولمعرفة نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثالثة يمكنك إدخال رقم الجلوس والرقم السري ثم الضغط على إظهار النتيجة.

وعقب ظهور نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثالثة يمكنك طباعة بطاقة الترشح للتقديم إلى الكلية أو المعهد.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الدور الأول والثاني التقديم في تقليل الاغتراب في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، بعد ظهور النتيجة حسب القواعد المتبعة.

