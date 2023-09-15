عاجل| إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أنه بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات، فإنه تم توزيع 675 ألفًا و54 طالبا وطالبة على الكليات والمعاهد.

ولفتت وزارة التعليم العالي إلى أنه بانتهاء تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد فإن مكتب التنسيق انتهى من توزيع طلاب الثانوية العامة.

وأشارت وزارة التعليم العالي إلى استنفاد خمسة آلاف و631 طالبا وطالبة من القسم العلمي و1052 طالبا وطالبة من القسم الأدبي رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد.

ونوهت وزارة التعليم العالي بأن ذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشي مع الحد الأدنى المعلن.

واعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

وأغلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بشكل نهائي يوم الثلاثاء الماضي.

وانتهى مكتب التنسيق من فرز النتائج وتوزيع طلاب الثانوية العامة المتقدمين في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات على الكليات والمعاهد استعدادًا لإعلان النتيجة.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة معرفة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني ( اضغط هنا).

ولمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد يمكنك إدخال رقم الجلوس والرقم السري ثم الضغط على إظهار النتيجة.

وعقب ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا يمكنك طباعة بطاقة الترشح للتقديم إلى الكلية أو المعهد التي تم ترشيحهم إليها.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الدور الأول والثاني التقديم في تقليل الاغتراب في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، بعد ظهور النتيجة حسب القواعد المتبعة.

