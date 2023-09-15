أفضل الأطعمة لصحة القلب.. دقيق الشوفان والطماطم أبرزها

إدراج الأطعمة الفائقة في النظام الغذائي يساعد على تجنب أمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة، ويستشهد ميدوبوز بهذا الاستنتاج من الخبراء العلميين، وتضمنت القائمة التي جمعها أطباء القلب ما يلي:

السمك

الأنواع الحمراء من الأسماك والسردين وسمك السلور والماكريل تحتوي على نسبة عالية بشكل خاص من أحماض أوميجا 3 الدهنية، مما يقلل من احتمالية الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب وتصلب الشرايين، ويساعد أيضًا في التخلص من الكوليسترول.

المكسرات

تحتوي المكسرات على الكثير من فيتامين E، الذي يساعد على تقليل نسبة الكوليسترول "الضار" في الدم. بالإضافة إلى ذلك، تعد المكسرات أيضًا مصدرًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية القيمة.

دقيق الشوفان

يمتص الشوفان ويزيل المواد الخطرة التي تثير تطور العمليات الالتهابية.

التوت

التوت الأزرق والفراولة وأنواع التوت الأخرى مليئة بالأنثوسيانين والفلافونويد - وهذه المواد معروفة بقدرتها على خفض ضغط الدم المرتفع وزيادة توصيل الأوعية الدموية.

الطماطم

أنها تعطي الجسم مادة الليكوبين المضادة للأكسدة، والتي لها تأثير مضاد للكوليسترول الذي ينظف الأوعية الدموية.

الشوكولاتة

مصدر غني آخر بالفلافونويدات، التي تساعد على ضبط ضغط الدم وتقليل الالتهابات.

الحمضيات

تحتوي الحمضيات فقط على مجموعات من العناصر الغذائية التي يؤدي عملها إلى تقليل خطر الإصابة بجلطات الدم.

منتجات الصويا

تناول التوفو وحليب الصويا مفيد لقلبك لأنها توفر البروتين الذي يحتاجه جسمك دون الدهون المشبعة والكوليسترول. بالإضافة إلى الألياف والفيتامينات والمعادن - كل هذا له تأثير إيجابي على ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.