خبير عسكري يشيد بدعم الجيش المصري للأشقاء الليبيين جوا وبحرا (فيديو)

أشاد اللواء الدكتور محمد زكي الألفي، مستشار في أكاديمية ناصر العسكرية العليا، بالدور الكبير الذي لعبته القوات المسلحة المصرية في تقديم دعم فوري وإغاثة للأشقاء الليبيين جوا وبحرا لإنقاذ المتضررين من الإعصار المدمر.

وأضاف اللواء محمد زكي الألفي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الجيش المصري تحرك بسرعة استثنائية لإنقاذ الأشقاء في ليبيا، مما يظهر استعداد القوات المسلحة لتنفيذ مهام متعددة، مثل الدعم والإغاثة، وأكثر من ذلك.

معدات الجيش وصلت إلى ليبيا بأحجام كبير

وأشار إلى أن معدات الجيش وصلت إلى ليبيا بأحجام كبيرة، بما في ذلك 50 سيارة إسعاف مجهزة.

ولفت مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا إلى أنه تم إرسال 120 معدة هندسية لمساعدة في التعامل مع الوضع الطارئ، إلى جانب وجود فِرَق الإنقاذ المدربة بمستوى عالٍ، وجاء ذلك كجزء من التعاون بين قيادات الجيش المصري والجانب الليبي.