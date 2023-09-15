المفتي: تنظيم النسل لا يتعارض مع الإيمان بالقضاء والقدر (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه يجب اتخاذ إجراءات لمواجهة الزيادة السكانية أن الإسلام لا يقصد مجرد وجود نسل كثير لا قيمة له ولا وزن، وإنما يُريد نسلًا قويًّا وإن القضية السكانية قضية أمن قومي.

وأضاف المفتي خلال حواره مع برنامج “نظرة"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامى حمدى رزق، كثرة النسل كان يؤدي إلى الجهل والفقر والمرض وعدم الرعاية وتنظيم النسل حلًّا لمواجهة الزيادة السكانية.

تنظيم النسل طريق لتحقيق التنمية المستدامة

وأوضح المفتي، أن تنظيم النسل طريق لتحقيق التنمية المستدامة، ولا يتعارض تنظيم النسل مع الإيمان بالقضاء والقدر.

وأكد المفتي أن تنظيم النسل ليس تدخلًا في قدر الله تعالى؛ لأن تنظيم النسل ما هو إلا لونٌ من مباشرة الأسباب التي أَمَرنا الله تعالى بمباشرتها لتنظيم حياتنا.