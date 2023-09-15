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السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

اتحاد طلاب جامعة المنصورة يشارك بالحوار الوطني

بوابة الوفد الإلكترونية

شارك  وفد اتحاد طلاب  جامعة المنصورة في جلسة الحوار الوطني المصري بعنوان التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية وذلك بدعوه من النائب احمد فتحي مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني،
حيث شارك الطالب علي إسماعيل رئيس اتحاد طلاب الجامعة والطالب محمد الزمر نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة وأحمد العشري مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة بتوصيات خاصة بتمكين الشباب و دعم الاتحادات الطلابية و كيفية العمل على تطويرها، 
بحضور النائبة  ولاء عبدالفتاح عضو مجلس النواب عن لجنة الشباب و الرياضة و عضو هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية بالجامعة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور  شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة وريادة الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب
وأشراف الدكتور  محمد صبري سرايا منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة
و أحمد العشري مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة.

الجريدة الورقية