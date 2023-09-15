"الطير المسافر" و"يا مسهرني".. أغاني الطرب الأصيل على مسرح قصر ثقافة أسيوط

قدمت فرقة قصر ثقافة أسيوط حفلا للموسيقى العربية لتقديم أغاني الطرب الأصيل من خلال عدد من الموسيقيين والمطربين الموهوبين والمتميزين، وقدم الفريق باقة متنوعة من أجمل أغاني الطرب الأصيل، التي تعكس تراث وإرث الموسيقى العربية.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الأداء الرائع لفرقة قصر ثقافة أسيوط، حيث تم تنظيم الحفل بحضور عدد كبير من الأهالي ومحبي الفن في المدينة. وقد حظي الحدث بدعم كبير من قبل السيدة صفاء حمدان، رئيسة قصر ثقافة أسيوط، التي تسعى جاهدة لتعزيز الفعاليات الثقافية والفنية في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن الفرقة تعمل تحت إشراف الفنان مايكل يعقوب، مدير مسرح قصر ثقافة أسيوط، الذي يضيف للعروض الفنية لمسة إبداعية واحترافية. وقد نال العرض إعجاب الحضور، الذين تفاعلوا بحماس مع الأغاني الجميلة التي قدمتها الفرقة.

وأعربت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة عن سعادتها بهذا العرض الفني الناجح، مؤكدة على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات الثقافية في مختلف أنحاء مصر. وأكدت وزيرة الثقافة على استمرار دعم الوزارة للفرق الثقافية والفنية، بهدف تشجيع الابداع والتراث الثقافي المصري.

يعد هذا العرض الفني لفرقة قصر ثقافة أسيوط خطوة هامة في تعزيز الحياة الثقافية في المحافظة، وهو مبادرة تعكس الاهتمام الكبير بتطوير الموسيقى العربية وإظهار المواهب الموسيقية الشابة في المنطقة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الفعاليات الفنية وتشكل قاعدة مهمة لتعزيز الثقافة والفن في أسيوط والمحافظات المجاورة.

وتم هذا العرض في اطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني وباشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل اقام فرع ثقافة اسيوط برئاسة ضياء مكاوي بتنظيم باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد

"الطير المسافر" و"يا مسهرني" اغاني الطرب الأصيل على مسرح قصر ثقافة أسيوط

"الطير المسافر" و"يا مسهرني" اغاني الطرب الأصيل على مسرح قصر ثقافة أسيوط

"الطير المسافر" و"يا مسهرني" اغاني الطرب الأصيل على مسرح قصر ثقافة أسيوط

"الطير المسافر" و"يا مسهرني" اغاني الطرب الأصيل على مسرح قصر ثقافة أسيوط

"الطير المسافر" و"يا مسهرني" اغاني الطرب الأصيل على مسرح قصر ثقافة أسيوط

"الطير المسافر" و"يا مسهرني" اغاني الطرب الأصيل على مسرح قصر ثقافة أسيوط

"الطير المسافر" و"يا مسهرني" اغاني الطرب الأصيل على مسرح قصر ثقافة أسيوط

"الطير المسافر" و"يا مسهرني" اغاني الطرب الأصيل على مسرح قصر ثقافة أسيوط

"الطير المسافر" و"يا مسهرني" اغاني الطرب الأصيل على مسرح قصر ثقافة أسيوط

"الطير المسافر" و"يا مسهرني" اغاني الطرب الأصيل على مسرح قصر ثقافة أسيوط

"الطير المسافر" و"يا مسهرني" اغاني الطرب الأصيل على مسرح قصر ثقافة أسيوط