أمرت النيابة العامة بالدقهلية، بحبس سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا 4 أيام على ذمة التحقيقات، للنصب على راغبي الحصول على الشهادات الجامعية.

ضحكت عليهم بأسم التعليم ..حبس سيدة متهمة بإدارة كيان تعليمي وهمي في المنصورة

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة البحيرة) بإدارة كيان تعليمى"غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، واتخاذها من مقر الأكاديمية وكرًا لممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على شهادات جامعية معتمدة فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج وتمكنت خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من استهدافها وضبطها، وبتفتيش مقر الأكاديمية المُشار إليه تم ضبط (عدد من الشهادات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة تفيد اجتيازهم دورات تدريبية فى مجالات مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية وبعضها ممهور بخاتم شعار الجمهورية "المقلد" - عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية - مجموعة كبيرة من أوراق الدعاية للأكاديمية والمجالات الدراسية بها فى تخصصات مختلفة - ۲ أكلاشيه بإسم الأكاديمية - مجموعة من الكتب والمناهج الدراسية للمواد التى يتم تدريسها بالأكاديمية - 3 هواتف محمول "بفحصهم فنيًا تبين إحتوائهم على رسائل نصية ومحادثات صوتية بين المتهمة وآخرين تفيد نشاطها الإجرامى" - 2 جهاز لاب توب وجهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصهم فنيًا تبين إحتوائهم على صور الشهادات المضبوطة والعديد من الملفات الخاصة بنشاط الأكاديمية" - مبلغ مالى من متحصلات نشاطها الإجرامى).

وبمواجهة المتهمة أقرت بنشاطها الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

ويأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

حبس ثلاثة أشخاص متهمين بالنصب على ربة منزل بالبساتين

كما أمرت نيابة البساتين الجزئية ، بحبس ثلاثة أشخاص متهمين بالنصب على ربة منزل، وإرغامها على توقيع عدد من إيصالات الأمانة وسرقة هاتفها، بعد استدراجها بحجة إعطائها قرضا ماليا بنطاق دائرة القسم، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وتلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من ربة منزل بتضررها من أشخاص مجهولين، لقيامهم بالنصب عليها والاتفاق معها على إعطائها قرضا ماليا نظير التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة، وتم التقابل معها وشقيقها بأحد المناطق بدائرة القسم، لتسليمها المبلغ المالي إلا أنها فوجئت - عقب توقيعها على إيصالات الأمانة - أنهم قاموا بالاستيلاء على هاتفها المحمول، وصرفهما دون إعطائها المبلغ المتفق عليه،وبإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 3 أشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (32 إيصال أمانة "مُذيلين بتوقيع المجنى عليها" – 2 هاتف محمول "خاصين بالمجني عليهما") وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر الأول بأنه نظرًا لارتباطه بصلة نسب بزوج المُبلغة "متواجد حاليًا خارج البلاد" ، وقيام الأخير بالتحصل منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها في مجال بيع الهواتف المحمولة دون أخذ الضمانات اللازمة عليه واكتشافهم عقب ذلك سفره خارج البلاد دون رد المبالغ المالية، اختمرت فى ذهنه الاستعانة بالشخصين الآخرين لاستدراج "المجني عليها" عقب علمهم برغبتها في اقتراض مبلغ مالي ،وقاموا بالتواصل معها وإيهامها بعملهم بإحدى شركات القروض، وارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.