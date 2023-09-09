جرعة مخدرات زائد تنهي حياة شخص في المنصورة

لقى شاب في العقد الرابع من عمره مصرعه، متأثرا بإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، نتيجة تناوله جرعة زائد من المواد المخدرة، وتم نقله لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العام، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من المستشفى العام، بوصول شاب يدعى ح.ع.ح.ص. ويبلغ من العمر 32 عاما، مقيم بمنطقة عزبة الشال، في حالة إعياء شديدة وتوفي، ادعاء تناول جرعه مخدرة.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحريات تبين أن الشاب توفي جراء تناوله جرعة مخدرات زائدة، ما أدى لإصابته بحالة إعياء شديدة وهبوط بالدورة الدموية، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بإنتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، والتصريح بتسليمه لذويه لدفنه.