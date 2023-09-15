ابدأ حلمك.. قصور الثقافة تقدم جولة تدريبات جديدة لاكتشاف وإعداد الممثل الشامل بالوادى الجديد

ابدأ حلمك.. جولة تدريبات جديدة من مشروع “ابدأ حلمك” لاكتشاف وإعداد الممثل الشامل والتدريب على فنون المسرح انطلقت على مسرح سينما هيبس، أمس الخميس، بمحافظة الوادى الجديد عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023، والذي يأتي برعاية وتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

من ناحيته، قام المخرج أحمد السيد بالتدريبات الخاصة بالمشاهد التي سوف يتم عرضها داخل العرض المسرحي والتي تتحدث عن فروق الأجيال في التعامل مع المشكلات والتي يتخللها الكثير من المشاعر الإنسانية.

وقدم الفنان ماهر الحجار تمارين حركية للتدريب على الإيقاعات باستخدام الزجاجات البلاستيكية وأيضا التدريبات على الإيقاعات باستخدام الجسد والارتجال لإخراج فكرة العرض الختامي، وقدمت الفعاليات بحضور المخرج محمد سعد المشرف الإقليمي للمشروع بالخارجة.

ابدأ حلمك

ويعد مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تنفذها هيئة قصور الثقافة ويهدف إلى تدريب أبناء المحافظات عبر ورش مجانية على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل، ويرأس اللجنة المنظمة للمشروع د. هاني كمال المدير التنفيذي، والمدير الفني للمشروع المخرج أحمد طه، وشهدت المرحلة الأولى تخرج دفعات محافظات أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية محافظات بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ، وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية، وتجري حاليا تدريبات المشروع بالعريش بالتزامن مع الوادي الجديد، ومن المنتظر خلال الشهر الحالي إجراء الاختبارات للمتقدمين للمشروع من أبناء محافظتي قنا والمنوفية.

فعاليات ابدأ حلمك بعاصمة الثقافة تقام بإشراف فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل، وتشهد المرحلة المقبلة تدريبات مكثفة للمتدربين بحضور كافة المدربين استعدادا لمشروع التخرج.