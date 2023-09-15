مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الآن في السوبر الأفريقي

ترصد لكم بوابة الوفد الإلكترونية مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الآن في السوبر الأفريقي بجودة عالية والتي ستجمع بين الفريقين على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الأهلي أمام اتحاد العاصمة في السوبر:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول.

الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور - حسين الشحات - رضا سليم.

الهجوم: محمود كهربا

وسيكون بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الآن في السوبر محل اهتمام وبحث الجماهير، حيث يلعب الأهلي المباراة بصفته بطلاً لدوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية بعد الفوز على الوداد المغربي بنتيجة 3/2 بمجموع المباراتين.

حققت الأندية المصرية على لقب السوبر الأفريقي، كأكثر من حصل على البطولة تاريخيا، حيث تمتلك 12 نسخة خلال مشاركتهم بالبطولة.

القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي واتحاد العاصمة بـ السوبر الأفريقي:

ستكون المباراة بين الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي، عبر قنوات، beIN Sports HD 4 ، SSC EXTRA 3 HD.

بينما يلعب الفريق الجزائري المباراة بعد حصده لقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب يانج أفريكانز التنزاني، ومن المتوقع أن يحظى مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة بمتابعة جماهيرية كبيرة.

ألقاب الأندية المصرية في السوبر الأفريقي

استطاع أبناء القلعة الحمراء، تحقيق لقب السوبر الأفريقي 8 نسخ، وأضاف غريمة التقليدي نادي الزمالك 4 ألقاب آخرين، وبذلك أصبحت الأندية المصرية توجت بالسوبر الأفريقي 12 مرة عبر التاريخ.

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