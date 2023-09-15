جماهير الأهلي تُزين ملعب مدينة الملك فهد الرياضية

حرصت جماهير الأهلي على الاحتشاد في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، استعدادًا لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

ويلعب الأهلي المباراة بصفته بطلاً لدوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية بعد الفوز على الوداد المغربي بنتيجة 3/2 بمجموع المباراتين.

بينما يلعب الفريق الجزائري المباراة بعد حصده لقب الكونفدرالية الإفريقية على حساب يانج أفريكانز التنزاني.

كما حققت الأندية المصرية على لقب السوبر الأقريقي، كأكثر من حصل على البطولة تاريخيا، حيث تمتلك 12 نسخة خلال مشاركتهم بالبطولة.

واختتم الفريق تدريباته أمس الخميس بعد أن أجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية، شهدت تركيزًا كبيرًا وحماسًا شديدًا بين اللاعبين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم، وتقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.