السوبر الأفريقي.. تعرف على بدلاء الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري

استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، أحمد عبد القادر جناح الأحمر، عن لقاء السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

بدلاء الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم – صلاح محسن – محمد مجدي أفشة – بيرسي تاو – طاهر محمد طاهر – كريم الدبيس

وأستقرار مدرب الفريق على تواجد 19 لاعبا، 18 لاعبًا منهم سيدخلون المباراة ويتم استبعاد أحد اللاعبين، موضحًا أن أحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر يتنافسان على التواجد في القائمة.

قائمة الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، علي معلول، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور.

خط الوسط الهجومي: أحمد عبد القادر (طاهر محمد طاهر)، رضا سليم، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود كهربا، صلاح محسن، بيرسي تاو.