استقبل قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر أحد القصور الثقافية التابعة لإقليم وسط الصعيد الثقافي، مجموعة من الأطفال في إطار فعاليات برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد. حيث قام مدير قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر، أحمد حمزة، بتنظيم ورشة فنية ممتعة للأطفال.

تولت الفنانة ولاء فرحات قيادة الورشة الفنية، حيث قدمت للأطفال دروسًا وتقنيات في الرسم والفن التشكيلي. تم تنفيذ اللوحات الفنية والرسومات مع المشاركين، وتم إنشاء بورتريهات فنية مميزة.

تأتي هذه الفعالية في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، بالإضافة إلى إشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل وتنظيم فرع ثقافة اسيوط برئاسة ضياء مكاوي.

تهدف هذه الفعالية إلى تعزيز الروابط الثقافية والفنية بين الأجيال الصغيرة والمبدعين، وتشجيع الأطفال على التعبير الفني وتنمية مهاراتهم الإبداعية. تستهدف الورشة الفنية الأطفال من جميع الأعمار وتقدم لهم فرصة للاستمتاع بتجربة إبداعية ممتعة وتعلم مهارات فنية جديدة.

يتم تنظيم باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج "ثقافتنا في اجازتنا"، بهدف توفير فرصة للجمهور للاستمتاع بالثقافة والفن في فترة الإجازة الصيفية. تعتبر هذه الفعاليات فرصة مثالية للأطفال والشباب لاكتشاف قدراتهم الإبداعية وتنمية اهتمامهم بالفنون.

يأمل فرع ثقافة اسيوط والهيئة العامة لقصور الثقافة أن تكون هذه الفعاليات الثقافية والفنية الجميلة مصدر إلهام للأطفال وتساهم في تنميتهم وترسيخ حبهم للفن.

ورشة فنية للأطفال بثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر بأسيوط

ورشة فنية للأطفال بثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر بأسيوط